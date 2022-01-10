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明起強烈冷氣團來襲　一路冷到週末！入夜北台灣剩10度

記者許維寧／台北報導

今天（1/10）東北季風影響，中央氣象局預報員官欣平表示，今天迎風面基隆北海岸、東部有局部短暫雨，北部地區也有零星短暫雨，其他地區可恢復多雲到晴，但晚間開始華南雲雨區東移、水氣增加，尤其北部降雨機率將提高，將轉為有局部短暫雨的天氣型態，中南部也會偶有零星降雨。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,行人穿越道,過馬路,斑馬線,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

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▲明天大陸冷氣團來襲，北台灣將有感降溫。（圖／記者李毓康攝）

至於氣溫方面，官欣平說，清晨各地低溫仍在12至17度間，白天北部、宜花可回升至19至21度，中南部至台東則溫暖，高溫可來到23至26度間，但須留意日夜溫差較大。

官欣平說，明天起（1/11）白天開始受強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下影響，預計將一路冷到週末（1/15）。週二白天強冷空氣南下，但週二晚間至週三（1/12）清晨最冷，全台低溫都在10至14度間，北部至東北部低溫下探10至12度，尤其局部山區、沿海空曠地區不排除出現10度左右低溫。

官欣平談到，冷空氣影響期間至週六，期間北部全天高溫不超過20度，高溫多在16至17度間，中部地區高溫則在20度左右，南部高溫則在23度間，屏東等地還是可以來到25度。花東地區高溫則介於17至22度。

官欣平說，預計週四、週五（1/13、1/14）開始低溫略回升，清晨各地低溫稍微回升至12至16度間，但仍達大陸冷氣團等級。冷氣團實際減弱時間為週六（1/15），但回升幅度仍不明顯，各地還是偏冷清晨低溫仍在15至18度左右。

另外，官欣平也談到，這波冷氣團挾帶的水氣不多，明天受華南雲雨區東移影響北部、東半部有短暫雨發生，其他地區也有零星短暫雨，但週三起降雨偏向迎風面，其他地區則可恢復多雲到晴。

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