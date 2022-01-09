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週二冷氣團來襲！北部急凍10度↓＋降雨　追雪時間點出爐

▲玉山降雪。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

▲玉山降雪。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局預報，週二起預計受強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，且預計影響時間將達5日至本週六（1/15）。中央氣象局預報員陳伊秀表示，週二白天起中部以北氣溫只降不升，若配合水氣中部以北3000公尺高山有機會迎來降雪，但時序越晚、隨天氣逐漸轉乾，降雪機率也會越來越低。

陳伊秀分析，週二白天開始強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，預計將連冷5天，至本週末（1/15）均受冷氣團影響。週二白天強冷空氣南下，週二晚間至週三（1/12）清晨最冷，屆時台南以北至東北部低溫下探10至12度，局部山區、沿海空曠地區不排除更低，中南部低溫也僅有14至15度；白天北部高溫均不超過15度，中南部則在18至20度。

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至於民眾多關心高山降雪狀況，陳伊秀也說，冷氣團影響當天週二迎風面北部、東半部有局部短暫雨，若高溫與水氣配合，不排除3000公尺高山如雪山等有降雪機會，但預計僅週二上半天水氣較為充足，下半天開始隨水氣減少，雖然高山氣溫可降至零度，但水氣不盡理想，預估降雪機會將逐漸減少。

值得一提的是，陳伊秀說，週一深夜受到華南雲雨區東移影響水氣較為充足，中部以北3000公尺高山也有降雪機會，如玉山等還是有機會降下瑞雪。

此外，中央氣象局局長鄭明典今天也於社群軟體上貼出「零下5度」的玉山美景，讚嘆：「就是這麼美！」鄭明典也說，台灣高山不是每人都可以親臨現場，但玉山氣象站同仁可以代勞，分享玉山四季的不同面貌。

玉山氣象站為氣象局轄下人工駐點局屬氣象站之一，海拔標高3844公尺，也是國內海拔最高的建築物，平時多靠直升機進行人工運補。根據氣象局資訊，玉山氣象站曾測得積雪逼近170公分，相當於一位成年男性的身高，過去也曾有五月雪、六月雪的觀測紀錄，但近年受全球暖化影響，玉山冬季積雪確實越來越少。

過去鄭明典也曾貼出一張玉山氣象站咖啡雅座照片，窗外可一覽玉山東峰、玉山主峰，被民眾封為「百萬窗景」咖啡座。
 

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