周末放晴回暖！下周襲台冷空氣漸強　「連兩波冷氣團」報到時間曝

▲下周兩波冷氣團襲台。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日南方水氣減少，西半部放晴且回溫，不過東北季風持續影響，迎風面的北北基、宜花仍有小雨，北台灣整天涼冷，白天高溫不超過18度。下周將有兩波冷氣團影響，周二大陸冷氣團南下，周四可能有強烈冷氣團以上等級冷空氣影響。

臉書專頁天氣即時預報表示，影響將近2天的南方水氣，在今天告一段落了，隨著台灣上空雲量明顯減少，新竹以南都撥雲見日，看到溫暖的冬陽。不過，東北季風、弱冷空氣影響之下，天氣為迎風雨、背風晴的型態，愈靠近北部、東北部，放晴的感受會愈來愈少。

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▲今日雨區以迎風面為主。（圖／記者湯興漢攝）

周末兩日愈往北雲量愈多，加上弱冷空氣影響，北部、宜花、外島中午高溫不易超過18度，整天涼冷。中部、南部、台東中午溫度回升至22度以上，但早晚仍偏冷，需注意「溫差變大」。

南方水氣已結束，水氣明顯減少，降雨以東北季風迎風面為主，北北基東側、宜花仍有飄雨或小雨，桃園多雲陰霾，竹苗、中南部則多雲到晴，降雨機會低，周末假日天氣「無顯著天氣系統影響」。

東北季風將於下周一減弱，周二到周三大陸冷氣團影響，低溫約12到14度。周四起可能有強烈大陸冷氣團影響，甚至有機會是更強的冷空氣，屆時低溫將會低於12度，須特別留意。