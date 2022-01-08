2022「首波強烈冷氣團」下周報到！連冷5天急凍10°C↓

▲明日降雨範圍以北部、東半部等迎風面為主。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

明日持續受到東北季風影響，下周一短暫回暖，周二起強烈大陸冷氣團南下，將一路冷到周六，預計在周三清晨最冷，低溫下探10度以下。不過由於這波冷空氣水氣不多，因此只有北部、東半部、中部山區有短暫零星降雨。

氣象局預報員林定宜表示，明天持續受到東北季風影響，北部、東北部整天涼冷，其他地區早晚較涼，降雨範圍以北部、東半部等迎風面為主，中南部山區有零星短暫雨勢，其他地區雲量較多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

明日清晨西半部、東北部低溫13到15度，花東16到18度，白天高溫北部、東北部18到20度，中部、東部22到23度，南部、東南部24到26度。新竹到台南、恆春半島、沿海空曠地區、離島等地都有強陣風。

▲下周強烈冷氣團南下，全台氣溫均低。（圖／記者林敬旻攝）

東北季風下周一減弱，各地天氣略回暖，緊接著周二強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，周二各地都是越晚越冷，最冷時段落在周二夜晚到周三清晨，中部以北、東北部下探10到12度，南部12度、花蓮14度、台東15度，沿海空曠地區、近山區平地更冷。

受到冷空氣影響，下周白天氣溫也不高，預估最冷的一天為周三，白天大台北只有15到16度、中部20度、南部23度，下周其他日子氣溫略高，但依然是涼冷天氣。

下周一華南雲雨區東移，到週二清晨前降雨範圍較大，北部、東半部有短暫陣雨，其他地區有零星雨勢，全台3000公尺以上高山有降雪機會。周三開始水氣減少，僅北部、東半部、中部山區有短暫零星雨，各地雲量偏多。