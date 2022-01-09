長程班機規劃「採陰放行、驗陽送醫院」　陳時中曝最快週二開始　

▲陳時中公布境外移入新增49例。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

境外移入今（9日）又暴增49例，本土再見2位數11例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，已規劃在長程班次裡，進到機場就要直接採陰，才能放行，會拼星期二開始進行。

國外疫情居高不下，陳時中提到，星期一數目應該更高，不過看起來死亡人數沒有像確診人數不斷飆高，昨天世界大概有230萬人確診，約5000多人死亡，值得注意的是美國，50幾萬稍微低一點，昨天有將近90萬，看起來幾個先進國家數目仍高。

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陳時中說，以色列800多萬人口，現在打第4劑疫苗，前3劑打非常多，1天有2.2萬人確診，1千萬人口的葡萄牙，前段時間宣稱世界打疫苗涵蓋率最高，1天3.5萬確診很驚人。韓國則落在3、5千間，日本突然變高到8千多，澳洲跟台灣有海域相隔國家，以前也很低，確診昨天飆到11.5萬，這些顯示必須提高警覺。

陳時中說，規劃長程班次裡，在機場就要直接採陰，才放人，陽性要往醫院送，因改變整個機場流程，是相當複雜的事，所以今下午開始會規劃在機場裡怎麼弄場地，而採陰再放人最大困難是「等待時間」，會不會在機場造成交叉感染，適合場所跟動線整體都會規畫，最主要目標把防疫戰線再往前拉，現階段規劃方向是把長程班次，返國時在機場驗陰，才放行，驗陽就往醫院送。

陳時中進一步說明，長程班次就是飛很遠那種，不是2、3小時的，長程班次近來各種方式都在考慮，今天下午要看場地，基本上會做「類似向PCR快篩」，因純粹家用快篩篩檢效率恐怕不夠，後面陰陽之類差別不太容易區隔，因直接要送醫院去，若是偽陽性太高，醫院一下子擠進大量疑似病人，反而造成負擔，基本上都會以快速PCR方式進行。

陳時中表示，人多要跟大家抱歉一定會等比較久，會看哪一種儀器設備最適合配合機場動線跟場域，並能縮短時間，今下午會再評估這件事，希望盡快今天評估好，星期一、二就能開始，不過，星期一可能性低，因場地等問題，盼能拚星期二開始做，這是跟時間在賽跑。

至於為何只有長程，而不是全數比照處理？陳時中回應，若以台灣為中心點畫同心圓，離越遠疫情越嚴重，防疫裡針對比較嚴重、高風險，採取此措施不是說更嚴厲，是更早篩檢，不排除全部做，判斷每一條新計畫，要有盤整練習，能做順，不要做亂了。