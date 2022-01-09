LIVE／桃機急採9000人「疫情再擴大」？　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

桃園機場染疫持續延燒，機場擴大採檢9000人，目前已累計14人染疫，中央流行疫情指揮中心昨（8）晚間證實新增一名北部的防疫計程車司機確診，會列入今天的本土案號。另外，昨也傳出機場有2人快篩陽性，其中1人是手推車人員。最新疫情資訊將由指揮中心下午2點記者會說明。

目前桃機相關個案總計14人，計程車司機1人為單一事件，另13人暫列群聚，這起染疫事件，全為突破性感染，其中案17414機場保全和17415計程車司機，打完三劑疫苗仍染疫。

清潔員包括案17230、17307、17238、17239，其中17230為第一位確診者，而根據抗體調查，17307抗體呈現陽性，為最早發病，懷疑是這起群聚中最早的染疫者。而17307與17238 工作區都是行李轉盤區洗手間，17238與17239 序列一致，17239曾去歌友會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心也研判，由於案17307抗體陽性，現在懷疑的是境外移入傳給17307，再傳17238，之後再傳出去給17239等人，但目前要從17307的定序去確認。

另外，指揮中心昨晚間證實檢出1例確診（暫未編號），為本國籍男性，年齡為60多歲，Ct值30，為北部防疫計程車司機，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中，詳細情形將在記者會統一說明。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

