▲ 巴布亞紐幾內亞外海發生5.9地震。(圖/EMSC)

記者陳宛貞/綜合外電報導

根據歐洲-地中海地震中心(EMSC),巴布亞紐幾內亞外海當地時間9日中午12時5分(台灣時間上午10時5分)發生規模5.9地震,震央位於新不列顛島(New Britain)東新不列顛省科可波(Kokopo)西南方324公里處(南緯7.24度,東經152.57度),震源深度約40公里,暫無海嘯警報。

EMSC在地震後第一時間測得規模6.0,現已下修至5.9。

Strong mag. 5.9 earthquake - Papua New Guinea: New Britain Region, P.N.G., on Sunday, January 9, 2022 at 02:05 (GMT) https://t.co/8WAO9aXJU2