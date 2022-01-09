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世界各地最受歡迎動漫出爐！航海王3國超熱門　網看名單：抱歉笑了

▲▼各國最受歡迎動漫。（圖／翻攝自臉書「地圖客」）

▲各國最受歡迎動漫。（圖／翻攝自臉書「地圖客」）

記者林育綾／綜合報導

日本動漫紅遍世界各地，不過在不同的國家各有明顯的喜好，近來臉書「地圖客」分享各國最受歡迎的動漫，像是《航海王》在台灣、蒙古等地最受歡迎，而其中蒙古沒有海，網友看到最愛這部故事的名單中還有索馬利亞，也紛紛說「我笑了」。

臉書粉專「地圖客」近來分享各國最受歡迎的動漫，其中《寶可夢》在北美洲如加拿大、美國、澳洲、中國等最受歡迎；而《進擊的巨人》在中東國家如埃及最受喜愛；《火影忍者》則受到南美洲巴西、阿根廷等地青睞；俄羅斯最受歡迎的則是《一拳超人》。

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▲▼《航海王》（ONE PIECE）將推出真人影集，原著漫畫家尾田榮一郎親自坐鎮，擔綱影集監製。（圖／劇照）

▲《航海王》（ONE PIECE）在台灣、蒙古、索馬利亞最受歡迎。（圖／劇照）

內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩也在臉書分享此結果，發現《航海王》（海賊王）在台灣、蒙古、索馬利亞最受歡迎，而台灣人喜歡可以理解，不過有趣的是「蒙古沒有海」，而看到索馬利亞最愛《航海王》也讓他說「不好意思我笑了」。

他也指出，南美各國喜歡火影忍者，「難怪有議員要在國會裡火影跑」；而《鬼滅之刃》在韓國最受歡迎，他也認為這現象很有趣，因為之前鬼滅周邊商品有「旭日旗」還曾被韓國抵制。另外連埃及也看進擊的巨人，他也笑說「埃及不是該看遊戲王嗎？」

▲俄羅斯最喜歡《一拳超人》。（圖／翻攝自Youtube）

網友看了之後也紛紛留言笑說「索馬利亞海賊王是不是有點地獄」、「索馬利亞最喜歡one piece很合理」。另外看到俄羅斯最喜歡《一拳超人》，網友也笑「果然戰鬥民族就是喜歡一拳可以打爆的」、「戰鬥民族自己就可以當一拳超人了還須要看喔？」

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