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印度84歲翁「狂打11劑疫苗」被逮　感謝政府：痛痛都飛走了

記者張靖榕／綜合外電報導

隨著以色列和智利開打第四劑，美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）也表示打完第三劑才應算是「完整接種」，不過印度比哈爾邦84歲老翁滿達爾（Brahmadeo Mandal）似乎認為這都不夠，宣稱自己已經接種11劑疫苗，身體所有的疾患病痛全都不見了。

▲▼印度84歲翁「狂打11劑疫苗」被逮　感謝政府：痛痛都飛走了。（圖／翻攝YouTube）

▲滿達爾稱讚政府做出了好東西。（圖／翻攝YouTube）

《新印度快報》報導，滿達爾是比哈爾邦歐瑞村居民，利用周遭親人的身分識別證件和手機號碼矇騙醫護人員，「超前部署」打了11劑疫苗，日前要接種第12劑時終於被識破，在當地一間醫護中心被逮個正著。

滿達爾聲稱自己是名從郵局部門退休的老人，他是在去年2月13日接種第一劑疫苗，接下來3月、5月、6月、7月和8月，他都報到接種疫苗。更誇張的是9月接連打了3劑，他用自己的居住證、投票證和其他身分證明文件蒙混過關，到了去年12月30日，還打了一劑「跨年回顧針」，也是他的第11劑疫苗。

滿達爾解釋自己為何如此熱衷接種疫苗，讚嘆地說「政府製造了不得了的東西（疫苗）啊」。

不過同樣也是政府要對滿達爾進行調查，官方人員會對滿達爾進行訊問，以了解他究竟是怎麼可以做到接種這麼多劑疫苗。滿達爾對於調查並沒有任何反抗，僅表示是透過自己和妻子等的手機、投票證明和身分文件重複申請，也都成功通過，而且每打完一支疫苗，年邁的身體就感覺更健康一些。

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