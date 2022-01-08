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快訊／蔡英文壓軸力挺林昶佐　「台灣人珍惜好人才沒有分黨派」

▲總統蔡英文出席「終結惡戰 團結之夜」，替林昶佐站台。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文力挺林昶佐。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案將在明天投票，林昶佐今（8日）晚在萬華龍山寺前封路舉行「終結惡戰、團結之夜」造勢活動，身兼民進黨主席的總統蔡英文壓軸登台力挺說，唯有終結惡意罷免，台灣才能安定、全心全力面對挑戰，並嗆罷免方「為了黨派的利益、個人的權力，要拉下第一名的立法委員」，直言民進黨要力挺林昶佐，「台灣人疼惜好人才沒有在分黨派」。

蔡英文今天晚間結束台中市第二選區立委補選候選人林靜儀競選之夜活動後，北上參加「終結惡戰、團結之夜」造勢，讚林昶佐是「第一名好立委」，並稱今天在這裡有一個共同的心願，就是要把林昶佐留在立法院。

蔡英文談及，上一次她來龍山寺，是帶著CNN的記者來參拜，並在此花了她的第一張五倍券，當時因為民眾團結守住疫情，社會逐步解封，龍山寺附近商家人潮回歸，「感謝萬華人的努力，我們一起守住疫情防線」，同時提醒現在疫情又有變化，台灣出現本土Omicron確診個案，政府啟動措施面對疫情挑戰，本週成立桃園機場前進指揮所，並將施打第三劑疫苗的間隔期縮短為12周，拜託大家去打疫苗，提升全體免疫力。

蔡英文說，現在國家需要團結面對挑戰，因為如此，她今天一定要來為林昶佐加油打氣，因為唯有終結惡意罷免，台灣才能安定、全心全力面對挑戰；看到現場這麼多好朋友，不讓林昶佐孤單，為什麼要反對這一次罷免，是因為林昶佐問政認真、服務周到、努力讓國際朋友更了解台灣，「林昶佐是我們台灣最有代表性的少年郎！」

蔡英文表示，「我們都想不出來為什麼要罷免林昶佐的理由」，不知道為什麼有人想要罷免這麼優秀、全亞洲唯一一位被美國邀請參加民主峰會的國會議員，「除非他有其他用意」；她直言，罷免是人民的權力，但不能是政治鬥爭工具，有人想要用較低的門檻，拉下獲得過半選票的立法委員，所以一定要用手中的選票遏止沒有正當性、只為政治計算的罷免。

「為了黨派的利益、個人的權力，要拉下第一名的立法委員，這些通通沒有道理」，蔡英文說，這幾天民進黨公職在台中、台北當林靜儀和林昶佐的分身，有人問為什麼林昶佐不是民進黨，為什麼要那麼拼，她要說，「台灣人疼惜好人才沒有在分黨派」，一定要將林昶佐留在國會，繼續為台灣拚。

蔡英文說，台灣現在正面臨疫情、經濟轉型、能源轉型、氣候變遷、外面威脅等挑戰，必須集結所有力量因應變局，沒有正當性的罷免案讓社會沒有辦法團結，更分散民眾的注意力，沒有辦法全心全意面對挑戰，這將弱化台灣、錯失在變局中的機會，呼籲民眾要支持林昶佐，讓台灣可以全心全意團結面對挑戰，「告訴那些為政治利益發動罷免的人，我們不要台灣繼續亂下去！要用這一次投票的結果，來拒絕不正當的罷免！守護民主、守護台灣，讓林昶佐繼續為大家拼！投完票，終結亂象，大家士農工商台灣過好年。」

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