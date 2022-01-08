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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

力挺罷免林昶佐　趙少康：明天給蔡英文、民進黨顏色看看

▲▼罷免林昶佐公民團體「清林散昶」選前之夜,趙少康 。（圖／記者李毓康攝）

▲罷免林昶佐公民團體「清林散昶」選前之夜 。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

台北市第5選舉區林昶佐罷免案將於9日舉行投票，公民團體「清林散昶」晚間7時在西門町紅樓廣場前舉辦「散昶最終戰」選前之夜。中廣董事長趙少康現身站台，他痛批現在疫情嚴重，總統蔡英文連機場都守不好，還三番兩次來萬華輔選，「一個總統閒到這個地步？沒有國家大事？」他強調，明天不只是罷免林昶佐，更是給蔡英文、民進黨顏色看看！

趙少康表示，明天只有一個共同目標，就是下架林昶佐，在場都是小市民、公民團體，而蔡英文、賴清德等大官還在支持林昶佐，現在疫情這麼嚴重，他們不去好好看守國門，竟然還台中、台北兩地跑，就為了兩席立委。

趙少康痛批，被罷免的林昶佐、陳柏惟甚至都不是民進黨籍，蔡英文連這一席都不願放過，因為怕自己就要變成跛腳總統，為證明她還可以掌握權力，自己當成一個選舉的總幹事、選舉主委，趙少康高呼，「明天我們要罷免林昶佐，展現我們公民的力量，給蔡英文一點顏色看看！」

▲▼罷免林昶佐公民團體「清林散昶」選前之夜,趙少康 。（圖／記者李毓康攝）

趙少康表示，疫情這麼嚴重，每天都有4、50個境外感染確診，痛批蔡英文「連機場都守不好」，每天都在輔選，本來他不想介入，但蔡英文三番兩次來，光萬華就來四趟，「一個總統閒到這個地步？沒有國家大事？」

趙少康接著說，萬華中正區何其不幸選出林昶佐，還好現在有機會能把他罷免掉，有兩種人明天一定要出來投票，第一是當時聯署罷免的3萬人、第二個是公投反萊豬的5萬9千人，通通要站出來，「不然你反萊豬是反假的啊？」

趙少康痛批，民進黨上次在公投算是小勝，府院黨全力動員只拿到3百多萬票，比總統大選少了一半，沒想到蔡英文在公投過後馬上召開會議，要推動新竹縣市合併，有這樣鴨霸蠻橫的政黨嗎？這麼重要的總預算竟然也要逕付二讀，「民進黨乾脆改名叫二讀黨算了！」

「明天不只是罷免林昶佐，更是給蔡英文、民進黨顏色看看，我們要讓他們知道，萬華中正區是反對他們的！」趙少康高呼，民進黨號稱民主進步，但權力會使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化，民進黨現在就是絕對腐化的政黨，這些老百姓都看在眼裡，我們要做一個有力量、能制衡的在野黨，明天投票就是在野黨、老百姓、公民團體發出怒吼的時刻。

▲▼罷免林昶佐公民團體「清林散昶」選前之夜。（圖／記者李毓康攝）

▲▼罷免林昶佐公民團體「清林散昶」選前之夜,現場人潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼罷免林昶佐公民團體「清林散昶」選前之夜,現場人潮 。（圖／記者李毓康攝）

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