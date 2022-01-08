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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張亞中現身罷昶晚會　批林昶佐疫情時還唱歌「置人民死活不顧」

▲罷免林昶佐公民團體「清林散昶」選前之夜,張亞中 。（圖／記者李毓康攝）

▲罷免林昶佐公民團體「清林散昶」選前之夜 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

台北市第5選舉區林昶佐罷免案將於9日舉行投票，公民團體「清林散昶」晚間7時在西門町紅樓廣場前舉辦「散昶最終戰」選前之夜。孫文學校校長張亞中、前立委林郁方都到場站台，張亞中痛批，林昶佐作為中正萬華立委，卻在疫情擴大時繼續唱他的歌，視人民死活於不顧，他強調，這次絕不是報復罷免，而是人民真的受不了了，所有政黨都應在這次罷免中退到第二線，老百姓才是主人。

由公民團體「清林散昶」舉辦的選前之夜，包括孫文學校總校長張亞中、中廣董事長趙少康、前台北市長郝龍斌、前立委林郁方、以及郭昭巖、應曉薇、吳志剛等北市議員都將出席助陣。

張亞中表示，罷免權是人民應該擁有的基本權利，罷免不是報復，更不是才剛選上，就要馬上把他拉下來，就像前高雄市長韓國瑜好不容易選上，板凳都還沒坐熱，民進黨就在背後推動連署罷免，只因為害怕民進黨盤據20年的高雄，竟被韓國瑜拿走，這叫做報復罷免，但林昶佐的案子不是報復罷免，「我們是受不了了！」

▲罷免林昶佐公民團體「清林散昶」選前之夜,張亞中 。（圖／記者李毓康攝）

張亞中痛批，林昶佐作為中正萬華選出來的立委，卻在疫情擴大時繼續唱他的歌，視中正萬華區人民死活不顧，這件事情是不對的。他強調，今天罷免林昶佐，並不是政黨對決，而是小老百姓勇敢站出來。

張亞中說，不管罷免過不過，立法院的結構不會改變，民進黨還是執政，這次投票對藍綠席次對比一點關係都沒有，而是關係到萬華人的尊嚴要不要被踐踏。他呼籲，今天在行使罷免權時，請所有政黨退到第二線，讓公民站在第一線，老百姓才是主人，萬華人要證明一次，「萬華只講是非，不講藍綠。」

前立委林郁方則痛批，林昶佐是一個充滿矛盾的人，明明身體非常好，打疫苗還能秀肌肉，但卻沒有當兵；明明在當立法委員，卻想到舞台的事情，「人在立法院，心在舞台上」，當了立委後又拍電影、又搞大港開唱，「林昶佐為中正萬華做了什麼事情？」

▲▼罷免林昶佐公民團體「清林散昶」選前之夜。（圖／記者李毓康攝）

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