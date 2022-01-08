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從冷氣室外機偷到液晶電視　橫行桃園家電大盜家門口落網

▲桃園市鍾姓男子屢次在楊梅地區竊取液晶電視等電器，警方7日下午循線查獲，並起出其竊取之液晶電視等贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鍾姓男子屢次在楊梅地區竊取液晶電視等電器，警方7日下午循線查獲，並起出其竊取之液晶電視等贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區最近連續發生多起家電失竊案，楊梅警方調閱被害者附近監視器，鎖定鍾姓男子涉嫌重大，7日下午鍾男騎車外出欲作案時，當場被埋伏員警拘捕到案，並循線起出鍾男竊取包括液晶電視、冷氣機等家電，鍾男坦承犯行，警方訊後依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市鍾姓男子屢次在楊梅地區竊取液晶電視等電器，警方透過監視畫面發現鍾男竊取小貨車上液晶電視。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鍾姓男子屢次在楊梅地區竊取液晶電視等電器，警方透過監視畫面發現鍾男竊取小貨車上液晶電視。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方指出，去年底開始，楊梅區幼獅地區陸續接獲民眾報案，家中電器頻頻遭竊，甚至連放在小貨車上家電商品也不翼而飛，警方根據行竊手法懷疑是同一人所為，成立專案小組調查，調閱犯案地點附近監視器，經交叉比對後發現均有同一輛白色機車出沒，且機車腳踏板位置都有疑似失竊家電，因此鎖定機車追緝。

▲桃園市鍾姓男子在楊梅地區竊取冷氣機等家電贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鍾姓男子在楊梅地區竊取冷氣機等家電贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

7日中午43歲的鍾姓男子出現騎車欲外出時，埋伏警方立即上前攔查，鍾男辯稱是要找朋友，卻無法交代友人姓名與住址等資料，警方將鍾男帶回派出所偵訊，警方將監視畫面與鍾比對後，鍾才坦承下手行竊包括貨車上家電等犯行，警方並循線起出包括液晶電視、冷氣機等贓物，全案依竊盜罪嫌將鍾男函送桃檢偵辦。

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