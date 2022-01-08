電梯內亂摸女代駕...強拉進屋壓床猥褻　色大叔判半年

▲桃園市王姓男子2020年10月間酒後找來女代駕送回家，卻兩度乘機親吻、襲胸，女子事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子前年10月間與友人餐聚飲酒，事後找來女代駕回家，但返回住所後辯稱忘記帶錢包將女代駕騙上住處，王男在搭乘電梯時對女子熊抱親吻還襲胸等方式猥褻，女代駕欲索討車前離開時，王男強拉女子進入屋內，不顧女子反抗掙扎，徒手襲胸親吻，並將其壓在床上亂摸猥褻；王男在法院審訊時坦承犯行，並已與女代價達成和解，法官審結依強制猥褻罪判處王男有期徒刑6月，還可上訴。

檢警調查，56歲的王姓男子於2020年10月6日中午與友人餐聚，下午1時許要離開時，打電話給女代駕送回楊梅住處，女代駕送王返家時，王謊稱忘記帶錢包，請女子陪他上樓拿錢，未料卻在共乘電梯時，乘機對女子親吻襲胸與熊抱，女子驚嚇過度，不願進入屋內。

未料王男辯稱酒多了，再度請女子進入屋內，女子有了戒心拒絕進入屋內，王男竟強拉女子進入屋內，將其推倒在床上，不顧其反抗仍強行親吻、襲胸與撫摸下體等處，因女子極力掙扎呼救，王男始罷手讓女子離去，事後女子驗傷報警提告；桃檢偵訊後依妨害性自主罪嫌起訴，並向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審理時，王男坦承犯行，辯稱自己酒喝多了等語，女子則指證歷歷，提供事後王男道歉與和解書之事實。警方則提供電梯內監視畫面佐證。

法官審酌，王男僅為一己私慾，違反女子意願對其強制猥褻，造成女子身心受創，兼衡王男坦承犯行，並已與女子達成和解並實際賠償損害，審結依強制猥褻罪判處王男有期徒刑6月，如易科罰金，以1千元折算1日。

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