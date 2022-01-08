靈鷲山桃園普仁獎頒獎　表揚108位「小太陽」

▲教育局長林明裕頒獎給入圍全國普仁獎的學生。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

靈鷲山桃園普仁獎頒獎典禮8日在桃園高中演藝廳舉行，表揚108名品德優秀的普仁小太陽；桃園教育局長林明裕並頒發「推動品德教育楷模獎」給包括：溪海、文欣、快樂、新埔、龍源5所國小，以及龍潭、中興2所國中等7所學校。因疫情嚴峻，桃園講堂執事妙慧法師，也帶領全場祈願疫情消弭，心靈平安，人人健康。

▲靈鷲山寶月法師致贈開山住持心道法師虎年墨寶給市府，由副市長李憲明代表接受。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山桃園講堂表示，就讀幸福國中八年級體育班的劉潔，是女子籃球隊重要成員，擔任班長、數學及英文小老師，熱心解答同學問題，是老師的好幫手。家訪志工觀察，劉潔與罹患口腔癌的父親、母親、姊姊同住，家中經濟狀況雖然不好，卻能正面思考，積極向上，樂於服務奉獻，還將剪下的長髮捐給癌友，愛心滿點。獲得普仁獎學金，劉潔說，只想給生病的爸爸買營養品、給媽媽添保養品。

▲頒發獎狀給桃園得獎學生。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

就讀山頂國小六年級的毛願淇，生長在單身家庭，父代母職，扶養她和弟弟，家中還有年邁的奶奶，不幸的是，爸爸前一陣子又罹患食道癌，家境更是雪上加霜，懂事又貼心的她，始終保持樂觀，擔任數學小老師及課後班班長，協助其他同學課業問題，甚至犧牲午休時間幫忙打掃教室。

毛願淇課後和爸爸撿資源回收，貼補家計；跟奶奶學做家鄉菜及家常醬料，節省生活開銷；勤勞儉樸，刻苦向上，孝親尊師，還有一顆感恩的心，最敬佩的人就是導師黃思瑜，因老師在他們家困難時協助申請各項補助及獎學金，還曾在課堂上說，「我接受了很多資源，希望有一天也能像陳樹菊阿嬤一樣，用自己的力量回饋社會！」。

桃園普仁小大陽今年共有108名孩子獲獎，國小61位、國中47位。其中，龍岡國中蔡勻捷、幸福國中劉潔、山頂國小毛願淇、建德國小李沛潔、林森國小吳芯喬、富林國小鄭元智、高榮國小邱丞緯7位，獲入圍全國普仁獎。包括：副市長李憲明、議長邱奕勝、教育局長林明裕、立委萬美玲、議員蘇家明、黃婉如、陳美梅等均到場，鼓勵逆境中依然堅忍向上的小太陽。