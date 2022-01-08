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祀典興濟宮「分靈迷你虎爺回娘家」活動　致贈「黃金戰甲」

▲祀典興濟宮廟方將於今年農曆六月虎爺聖誕舉辦「分靈迷你虎爺回娘家」活動，並精心打造「黃金戰甲」致贈，今日有10尊迷你虎爺回娘家參拜暖身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲祀典興濟宮廟方將於今年農曆六月虎爺聖誕舉辦「分靈迷你虎爺回娘家」活動，並精心打造「黃金戰甲」致贈，今日有10尊迷你虎爺回娘家參拜暖身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆新年將屆，明年壬寅年生肖虎年，祀典興濟宮虎爺聞名全台，廟方將於今年農曆六月虎爺聖誕舉辦「分靈迷你虎爺回娘家」活動，並精心打造「黃金戰甲」致贈，由於民間信仰虎爺能鎮宅招財，廣受很多信眾和生意店家喜愛，亭宮期望神明庇佑眾生平安，儘早遠離疫病災情。

▲祀典興濟宮廟方將於今年農曆六月虎爺聖誕舉辦「分靈迷你虎爺回娘家」活動，並精心打造「黃金戰甲」致贈，今日有10尊迷你虎爺回娘家參拜暖身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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一般虎爺被安奉於案桌下，因此有「下壇元帥」之稱，祀典興濟宮虎爺被安奉於案桌上，造型可愛，飽滿圓潤的下巴，就好像貓一樣，雖是神明，卻有著最萌的神情，又傳出最愛吃炸雞，獲得不少粉絲的喜愛。

廟方於10年前開始舉辦「乞虎祈福」活動，在每年農曆六月初六虎爺聖誕日，準備「迷你虎爺」供信眾擲筊杯乞求，連續三個聖杯即有迎回「迷你虎爺」的權利，每年供信眾擲筊乞求的「迷你虎爺」神尊數量，都是請示虎爺，通常都不超過10尊，以致迄今被迎回的「迷你虎爺」數量大約80尊左右。

▲祀典興濟宮廟方將於今年農曆六月虎爺聖誕舉辦「分靈迷你虎爺回娘家」活動，並精心打造「黃金戰甲」致贈，今日有10尊迷你虎爺回娘家參拜暖身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年虎爺農曆六月初六（國曆7月4日）星期一，廟方預定於農曆六月初五（國曆7月3日）星期日，舉辦「迷你虎爺」回娘家活動，打造專屬於「迷你虎爺」穿的「黃金戰甲」回贈，歡迎供奉分靈「迷你虎爺」的信眾，讓分靈的迷你虎爺回祖廟，參加「大會師」，場面熱鬧可期。

▲祀典興濟宮廟方將於今年農曆六月虎爺聖誕舉辦「分靈迷你虎爺回娘家」活動，並精心打造「黃金戰甲」致贈，今日有10尊迷你虎爺回娘家參拜暖身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了「分靈迷你虎爺回娘家」活動暖身，8日上午，有10多尊虎爺回娘家，和祀典興濟宮大虎爺相見歡，尤其是佳里保聖堂，曾在同一年家族成員擲得2尊迷你虎爺，相當幸運，連同該堂供奉的虎爺，家族成員敲鑼打鼓的請回3尊虎爺，陣勢浩大。

▲祀典興濟宮廟方將於今年農曆六月虎爺聖誕舉辦「分靈迷你虎爺回娘家」活動，並精心打造「黃金戰甲」致贈，今日有10尊迷你虎爺回娘家參拜暖身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

亭宮副董事長侯明福期望來年壬寅年虎年「虎虎生風」，能趕走這2年來疫情帶來的低迷氣氛，寄望虎年行大運，保佑疫病遠離，信眾閤家平安，財源滾滾而來，預祝「分靈迷你虎爺回娘家」活動順利成功。

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