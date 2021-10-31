大觀音亭暨祀典興濟宮頒清寒學子獎助學金　86人受惠

▲台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，舉辦清寒優秀學子獎助學金頒獎儀式，共86人獲獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，每學期頒發清寒優秀學子獎助學金，於10月31日舉辦頒獎儀式，共86人獲獎，包括公立大專生16名、私立大專生25名、高中生16名、高職生25名及特殊教育生4名。

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，每年針對設籍於台南市並領有中低收入戶的家庭，平均達到標準的學生，贈送獎助學金。每位大專生頒發10000元、高中職生5000元。

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亭宮副董事長亦是府城觀興文化藝術基金會會長侯明福，勉勵同學「風箏逆風能高飛，人生逆境則高飛」，不以眼前的困境所苦，並期許同學在未來學有所成後，能以自身所長回饋社會。常務監事廖光得則鼓勵同學不看眼前所處的位置，需在乎未來移動的方向，堅定前進的目標。

已獲獎5次的洪同學表示，雖然獲獎多次，但申請獎學金猶如馬拉松，不只是跟自己的競爭，也需要跟其他成績優秀的同學競爭，不是每能都能夠獲獎，但只要能相信自己的能力，一定能克服困難。

顏同學今年推甄錄取成功大學，對廖常監所說特別有感觸，並勉勵大家只要有做事都是好事，還沒做成代表還沒到最後，只要持續的努力一定能獲得美好的結果。

郭同學則感謝亭宮及社會的獎學金，大大的減少父母的壓力，以萊昂納德•科恩的歌詞「萬物皆有裂縫，那是光進來的地方」，分享給在場的同學。

侯明福副董事長指出，近期由於疫情影響，許多家庭或因工作減少甚至遭到解雇，導致生活陷入困境，期望同學努力得來的獎學金，能替家中減輕負擔。