大觀音亭暨祀典興濟宮頒獎助學金　78名弱勢學子獲獎！

▲台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，舉辦清寒優秀子弟獎學金頒發典禮，一共錄取78位大專、高中、高職和特殊教育學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，2日上午舉辦清寒優秀子弟獎學金頒發典禮，一共錄取78位大專、高中、高職和特殊教育學生，大學每人頒發1萬元、高中職5千元獎學金，廟方呼籲學生「英雄不怕出身低」，一位6度獲得獎學金的吳姓學子家長，特勉勵學子對原生家庭心生感恩，盡本份讀書，找到人生方向努力前行。

大觀音亭暨祀典興濟宮每年舉辦2次獎學金申請，體諒學子經濟困頓，補助金額拉高為大學生1萬元、高中職生5千元。此次申請件數較以往多出許多，私立大專生申請多達103件，錄取成績智育分數達89.7分以上﹔公立大專生申請案達52件，最低錄取分數達89.8分以上，為歷年來最高的1次。另外，啟聰和啟智學校各錄取前2名，以表示對特教學生的關懷。

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頒獎典禮於2日上午10時舉行，由廟方所屬府城觀興文化藝術基金會會長侯明福主持，侯明福會長和執行長吳福春兩人都是台南市國中校長退休，侯會長指出自己唸大學時也領過獎學金助學，吳執行長自小成長於白河區鄉下地方，兩人困境中唸書闖出自己一片天。在座的常務監事廖光得、理事鄭明智和邱進錄等人都表示自小環境貧困，只有用功努力脫離貧窮，以此鼓勵學子奮鬥勤學，未來大有可為。

獲獎者中，1位6度獲得獎學金的吳姓學子家長上台致詞，表示她女兒從大一起至碩士生，擔任清潔工、家教等各種工作，就是朝向日後當一位中文老師為目標，她家3位女兒曾有同時獲選為獎學金得主，相當感謝廟方的贊助，得以讓她家經濟困境壓力暫緩，希望學生立定心志努力，就能朝目標更為接近。

另1位鄭姓學生致詞表示，第1次獲得廟方獎學金相當高興，由於保生大帝為醫神，希望神明庇佑其病父身體健康，激動時潸然落淚令人動容。

溫姓高中生相當大方的分享心得，她強調家境不佳，自小獲得十方大眾的幫助就學，但家長叮囑她努力向學，自有人助和天助，未來將盡能力回報社會各界的溫情。在場還有兩位林姓學生5度獲得獎學金，一併獲得大家的鼓掌致意，廟方希望學子心存感恩，日後能回饋社會，才是十方大眾捐助獎學金給學子的最終目的。

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