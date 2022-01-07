18歲少年戀上58歲大媽　瘋狂求愛追到手！網交1年見本人：是真愛

▲18歲少年瓦浮看直播，愛上58歲婦人阿蓬。（圖／翻攝自khaosod，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國18歲少年瓦浮戀上58歲婦人，在他瘋狂追求後，年齡相差整整40歲的2人選擇交往，並於2022年公開戀情，大秀恩愛，透過網路在一起將近1年，且終於在近期面對面見到對方，直說彼此是真心相愛。

綜合泰國網等外媒報導，18歲少年瓦浮起初在抖音直播得知58歲女子阿蓬，當時他就被阿蓬深深吸引，每次都會守著阿蓬的直播，成為她的忠實粉絲。過了3個月，瓦浮鼓起勇氣展開猛烈追求，「我關注她整整3個月，發現自己愛上她，她的一舉一動我都非常喜歡」，最後2人在沒有見面的狀態下嘗試交往。

瓦浮透露，2人透過網路交往迄今約11個月，無論什麼話題都能聊，年齡差距並沒有阻礙戀情發展，儘管初期確實遇到問題，但仍堅守這段感情，也能互相體諒。

直到近期，瓦浮與阿蓬終於正式面對面見到對方，並在1月3日拍下影片公開戀情。2人交往的消息引來網友熱烈討論，有祝福也有質疑，但他們認為不用太在意外界想法，重要的是相互理解，把溫暖和愛給對方。

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