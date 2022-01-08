土方糾紛駁火！東石槍擊案涉案退休刑警投案　稱對方先挑釁

▲東石槍擊案。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣東石鄉三家村台17線5日深夜一土地公廟發生槍擊案，從事土方掩埋生意，綽號「包子」24歲張嘉恩頭部中彈，涉嫌開槍打中被害人的張、侯、許姓等犯嫌移送嘉義地檢署複訊後，檢方聲請羈押禁見獲准。檢方更證實，當晚兩派人馬曾開槍駁火，涉案重要關係人侯姓退休刑警8日到案，卻喊稱是張嘉恩先挑起糾紛。

嘉義縣東石鄉槍擊案傳出54歲朴子警分局退休侯姓偵查佐涉案，檢方簽發拘票，侯員主動到朴子警分局投案並供稱，警職期間曾查獲被槍擊張嘉恩，非法持有槍械，雙方當時就已有嫌隙。

侯員向媒體表示，退休後與友人投資土方廢土工程，雖合法經營，卻因疑似擋到張嘉恩財路，被破壞機具、砸車，也由於是第一筆生意，才提出15萬元想息事寧人，但張嘉恩覺得太少，還不斷持槍登門要脅、嗆聲，因此雙方相約當天談判，卻在土地公廟「巧遇」，兩方持槍互射，張嘉恩不慎中彈。

張嘉恩中彈後，同車許姓友人報警，警方到場先將人送醫急救，並通報嘉義地檢署檢察官組成專案小組，隔天(6日)聲稱開槍打中張嘉恩的犯嫌張壬榤、侯姓小弟先後投案。

警方隨後也分別在雲林縣麥寮鄉某處和東石鄉某學校旁空地，各起獲改造手槍2把及子彈4顆；其中東石空地的槍枝，就是張壬榤等人逃逸途中所丟棄。

然而，張嘉恩的許姓友人向警方表示他們車上只有一把刀，否認開槍；而張壬榤卻說張嘉恩這方先開槍，他們才回擊，雙方說法有出入，警方對雙方說法存疑，究竟多少人開槍、開多少槍？一切有待侯姓退警說明。

張壬榤等人6日被依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送地檢署，檢方複訊後，以3人所為係5年以上有期徒刑的重罪，有相當理由認其有湮滅證據、勾串共犯情形，向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。