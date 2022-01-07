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家樂福首創福袋送錢買股票！198元抽「台積電股票」現金獎

▲▼家樂福賣場、家樂福門市、家樂福量販。（圖／家樂福提供）

▲家樂福虎年福袋大獎將抽「台積電股票」現金獎！（圖／家樂福提供）

記者林育綾／綜合報導

首開通路先例！近來超商與量販超市業者紛紛預告推出新春福袋，祭出豪華名車等大獎，不過家樂福今（7）日公布，今年大年初一福袋大獎有別以往，將送出「台積電股票」(2330)一張現金獎，還有玉山金股票(2884)三張現金獎，各抽1名，市價以購買日股價計算。

家樂福即將在農曆新年大年初一（2/1）上午10:00，於全台量販/超市發送號碼牌，開放顧客入場購買福袋，不限會員都可購買，每人限購一份。量販店每店限量100份，而超市每店限量30份，每份售價198元，內容物進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌商品等，總價值超過500元。

而購買福袋者，即可獲得「福虎生風 虎哩送」刮刮卡一張，由收銀人員結帳時提供顧客，每個福袋僅能拿1張刮刮卡，獎項分為「財氣旺」區、「手氣旺」區、「運氣旺」區等三個分類大獎。

其中最受期待的大獎，有別於以往送車送家電，而是首開通路先例送「股票金」，將由家樂福提供中獎者所刮中對應股票市價的購買金額，包括(2330)台積電股票一張現金獎、(2884)玉山金股票三張現金獎，各抽1名。而「手氣旺」區還有許多飯店、度假村住宿券與自由行獎項，「運氣旺」區也有超值好禮。

另外為了讓消費者提前免排隊搶福袋，家樂福線上購物提前1/24於11:00開放搶購，活動至1/26，數量以網站公告為限。線上福袋售價288元，無宅配服務，僅限到店取件，取貨時間為2/2~2/6，購買即加贈一組折扣碼(2/9以簡訊發送至購買者手機)，只要在線上購物結帳時輸入贈送折扣碼，指定商品單筆滿588元現折168元（全館近九成商品適用，折扣碼有效至2022/3/31止，每帳號限購1份）。

▲愛買推虎年刮刮卡 。（圖／業者提供）

愛買量販新春刮刮卡

愛買「福來運轉刮刮卡」開賣了！今年準備了千萬好禮大放送，最大獎有機會刮中台灣銀行金鑽條塊1台兩、iPhone 13、Apple Watch S7、購物金5千元等，加碼買5張以上登錄發票再抽金幣，除先刮再抽之外，每張刮刮卡還有機會獲得「億萬票房電影免費看」、「pizza買1送5」、「炸雞桶套餐65折」、「咖啡買1送1」等4大吃喝享樂優惠券任一，每張售價100元，全台限量8萬張，即日起至2月6日正式開刮。

▲▼全聯2022虎年新春福袋。（圖／業者提供）

▲全聯今年首創線上專屬「福虎生豐限量福袋」。（圖／業者提供）

全聯新春福袋

全聯2022虎年新春福袋4日也正式公開，今年首創線上專屬「福虎生豐限量福袋」，大年初一上午10時起使用「PXGo!全聯線上購」就能搶購，限量9999個，內含10樣好物，最大獎祭出賓士「Mercedes-Benz A180」，還有2台「Gogoro VIVA MIX KEYLESS」、2台「Apple iPhone13 pro 128G」、3台「Dyson Supersonic吹風機HD08」、5名「全聯福利點100,000點」等豐富獎項。

▲▼全聯虎年新春福袋。（圖／記者林育綾攝）

▲實體門市福袋可抽價值369萬「Porsche Cayenne Coupé」或「Porsche Taycan」2台保時捷夢幻名車。（圖／記者林育綾攝）

而實體門市則推出13萬個福袋，共有3種規格，分別為200元「福利熊虎年生肖福袋」（1次抽獎機會）、1400元「Ed Hardy福箱」（7次抽獎機會）及1600元的「柳宗理福鍋」（8次抽獎機會），都有機會抽中價值369萬「Porsche Cayenne Coupé」或「Porsche Taycan」2台保時捷夢幻名車，以及各31名「SHARP Healsio水波爐AX-XS5T(R) 」與「SHARP 2.4L零水鍋KN-H24TB(W)」，還有8家廠商各31名的特別獎項，實體門市總獎項數高達312個，總價值超過上千萬，大年初一早上9點準時開搶。

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