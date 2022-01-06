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施工5年投入80億經費　國道4號豐原潭子交流道拚春節前通車

▲▼楊瓊瓔順利爭取之下，國道4號豐原潭子交流道春節前通車。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

▲▼在楊瓊瓔爭取之下，國道4號豐原潭子交流道春節前通車。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

國道4號台中環線豐原潭子之間的部份路段，主線、環道3、環道4、匝道5、匝道6以及潭子連絡道、豐原連絡道，經過高速公路局全力趕工下，已於去年12月底前完成土建工程，立法委員楊瓊瓔6日和市議員賴朝國、高速公路局副局長陳國隆及潭子區10多名里長會勘，希望能儘快開放通行以嘉惠用路人，高公局承諾春節前開放通車。

▲▼楊瓊瓔順利爭取之下，國道4號豐原潭子交流道春節前通車。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

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陳國隆簡報指出，國道4號台中環線豐原潭子段工程總經費305億元，行政院在2014年9月核定，12月啟動工程設計作業，2015年辦理用地取得，2016年11月陸續開工，目前完工的潭子交流道（部分路段）至潭子系統交流道路段，以及潭子連絡道、豐原連絡道，工程經費就佔了80億元。

▲▼楊瓊瓔順利爭取之下，國道4號豐原潭子交流道春節前通車。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

陳國隆強調，楊瓊瓔委員3個月前即向交通部長王國材建議春節前能儘快開放通行，讓地方鄉親可從潭子交流道，經由匝道、環道接上主線橋梁，銜接台74線快速道路，提供台中市區及霧峰、太平與潭子、豐原區往返之另一條便捷快速道路。

▲▼楊瓊瓔順利爭取之下，國道4號豐原潭子交流道春節前通車。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

楊瓊瓔表示，國道4號豐潭段工程複雜、施工困難，但因為中央、地方協力，才能齊心推動工程逐步建設，日後民眾要上高（快）速公路，可節省15至20分鐘。

國道4號台中環線豐原潭子段全長約10.9公里，將串連國道1號、3號、4號清水豐原段及台74線、61線，構成大台中地區完整的外環高（快）速公路網，未來全段完工通車後，將可紓解國道1號台中系統交流道大雅段交通壅塞情況，改善豐原、台中市區主要幹道台3線及中89鄉道交通。

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