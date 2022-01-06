美未列高風險國⋯柯文哲批政治凌駕科學！陳時中：法國更嚴重

▲美國為何未列高風險國？陳時中回應。（圖／指揮中心提供）



記者林育綾／台北報導

Omicron國際疫情持續拉警報，目前境外移入案例當中有很高比例來自美國，不過目前仍未被列為「重點高風險國家」，柯文哲批評「台灣一向是政治凌駕科學」，而陳時中今（6）日在記者會回應，法國、澳洲都比美國還嚴重，無論任何國家都是高風險，進來都是要檢疫，區分沒有意義。

先前境外移入確診案例中，有很高比例來自美國，有專家建議將美國升為「重點高風險國家」，但衛福部長陳時中並未接受，認為再分下去無意義；而台北市長柯文哲6日表示，反正台灣一向是「政治凌駕科學」，而今在指揮中心記者會中，也有媒體提到美國入境不一定要住集檢所，是否會針對柯市長意見與北市討論。

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陳時中回應表示，聽起來有點矛盾，因為現在都是住在防疫旅館，沒有人是直接回家，不管什麼（國家）都是以高風險來看待。至於提到染疫率，其實法國近來平均單日確診19萬8千人，但人口6千多萬人；而美國人口3億3千萬人，平均單日確診56萬7千人，若換算比例下來，其實「法國情況比美國還要更嚴重」。

陳時中更提到，若再拿澳洲來看，澳洲今6萬5千人確診，而該國人口約2500萬，若要跟美國比要乘以14，等於93萬，都比美國的56萬7千人還多，所以整體來講，全球都是高風險，防疫來說進來都是要隔離檢疫。