騎電動機車環島低碳旅遊最夯　台東縣持續擴增及新建充換電站

▲台東縣持續擴增及新建充換電站，有效降低因旅遊造成的交通空氣污染。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

環島旅遊的遊客越來越多，不管是開車、騎車，甚至是徒步，騎乘電動機車進行環島低碳旅行是最夯的旅遊方式，尤其為了共同守護台灣最後一塊淨土，台東縣環保局為讓民眾於縣內使用電動機車或遊客環島旅遊時能更為便利，積極打造友善電動機車使用環境，有效降低因旅遊造成的交通空氣污染。

縣長饒慶鈴表示，每年來台東的旅客將近千萬人次，開車或騎乘燃油機車數量都相當可觀，間接影響台東縣空氣品質，為響應全球環境變遷議題，台東縣政府推行減碳全民綠生活政策，積極推展各項減碳活動，更以電動機車結合台東觀光產業，攜手共創低碳排旅遊城市為目標，有效降低因旅遊造成的交通空氣污染。

台東縣環保局為讓民眾於縣內使用電動機車或遊客環島旅遊時能更為便利，積極打造友善電動機車使用環境，提供零碳排交通網絡，持續輔導睿能車業擴增及新建Gogoro Network換電站，現有換電站主要以市區、南迴線及縱谷線為主，民眾可騎乘電動機車由南迴線接縱谷線完成環島目標，預計今年度完成長濱鄉及成功鎮換電站建置，民眾可選擇經由海岸線或縱谷線環島。

同時，環保局每年度也規劃推行不同主題的電動機車低碳微旅行，鼓勵台東觀光業者多使用電動機車做為交通工具。隨著電動機車數量逐年倍增，充換電站使用更為頻繁，民眾除了可由電動機車產業網(https://www.lev.org.tw/subsidy/stations ) 查詢換電站位置外，環保局也提供台東縣更完整的充換電站(https://reurl.cc/oxo32g )，讓民眾更方便查詢使用。