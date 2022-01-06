快訊／本土今增3例「都是桃機清潔員」、境外暴增40例

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

桃機群聚擴大，中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增3例本土個案，都是桃機外包清潔人員，另增40例境外移入，確診個案中無人死亡。

指揮中心表示，本土案17307-17309為本國籍女性，年齡介於50至60多歲，皆已接種2劑疫苗，為案17230、案17238、案17239及案17266同職場工作人員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲1/6新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心表示，今日新增40例境外移入個案，為20例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(24例，案17267、案17270、案17273-17275、案17277-17282、案17284-17289、案17291-17292、案17300、案17302、案17304-17306)、印度(3例，案17290、案17296、案17303)、巴拿馬(2例，案17271-17272)、荷蘭(案17268)、阿拉伯聯合大公國(2例，案17283、案17301)、加拿大(案17269)、菲律賓(案17276)、義大利(案17293)、英國(案17295)、中國(案17298)及法國(案17299)入境，另有2例(案17294、案17297)調查中，入境日介於去(2021)年12月26日至今(2022)年1月5日。

另去年12月31日公布之案17127境外移入病例經疫調後改判為本土病例，為案17073之相關感染。





▲桃機出現群聚事件。（圖／記者劉亮亨攝）

中央流行疫情指揮中心5日深夜公布國內新增3例COVID-19本土確定病例，為擴大採檢清潔外包人員，都是女性，Ct值分別為33.8、23.4及19.5，和先前清潔人員都是二航廈大夜班，主要可能接觸點在於交通車，且初步瞭解交通車有未按規劃混搭問題；目前整起群聚已經累積8人染疫，包含7名清潔人員，1名防疫計程車司機。

前進指揮所立即啟動緊急作為如下：

1. 針對清潔外包公司航廈夜班人員共93人，全數送集中檢疫所集中隔離。

2. 該公司其餘未隔離員工，共768人，今明兩日都以家用快篩自我檢測，並彙整報告提供前進指揮所。1月8日將再度安排全員PCR檢驗。

3. 已責成外包清潔公司嚴格確實執行員工健康監測，確保員工健康，以及早處理可能事件。