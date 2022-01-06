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快速圍堵疫病！新冠疫情闖防線　蘇貞昌：目前還沒有潰堤

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情燒進國內！近來國門桃園機場已累積8例本土個案，邊境防線有被突破的跡象。為此，行政院長蘇貞昌6日下午趕忙赴疫情指揮中心視察，並與桃園市長鄭文燦、前進指揮所指揮官王必勝視訊，了解防疫狀況。蘇強調，雖然突然增加幾個本土病例，「目前還沒有看出崩潰、潰堤」，但還是戰戰兢兢，呼籲國人加強防疫作為。

▲▼蘇貞昌視察疾管署。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌視察疾管署。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌在視察前受訪表示，因為國際疫情嚴峻，單日確診破260萬例，台灣雖然相對穩定，但不能掉以輕心。桃園在國門的第一線，看到有疫情的負擔，所以我今天特別來要和前進指揮所王必勝，跟桃園市鄭市長視訊，並且加油打氣。

蘇貞昌也呼籲國人同胞，因為回國鄉親為了親情，人數大增，我們守住國門的防疫人員、清潔人員、防疫計程車，都是為了國人的相聚而負擔高風險，大家應該多給他們支持肯定跟鼓勵。

「也藉由這個機會呼籲國人同胞，一定要讓防疫所有的規範做到位。」蘇貞昌強調，千萬不要有個人成為破口、負擔，也拜託國人同胞，還沒有打疫苗的趕快打，已經打的接續打第2劑、第3劑，都請繼續做好防疫，大家一起保護自己保護家人保護國家。

媒體追問，桃園疫情還是可控？對社區影響多大？蘇貞昌表示，雖然突然增加幾個本土病例，但都在疾管中心的掌控下，政府也立刻做出相對應的措施，「目前還沒有看出崩潰、潰堤」。

但蘇貞昌也再次強調，還是要戰戰兢兢，呼籲國人能夠加強在這防疫的作為，例如前面所呼籲的；同時，我們也希望各方面，大家都一起來努力，能夠做到最好的防疫。

▲▼行政院長蘇貞昌視察指揮中心。（圖／記者屠惠剛攝）

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