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「我是第一個站出來反對的」　林昶佐怒駁外界控不幫萬華去汙名

▲▼ 林昶佐罷免說明會。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 林昶佐罷免說明會。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者張鈞量／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案將於9日投票，台北市選委會5日晚舉辦公辦電視罷免說明會。針對林昶佐不幫忙萬華去除汙名的指控，他表示，當時「我是第一個出來喊要團結防疫、不要污名化萬華」，不管是媒體、中央政府或地方政府的官員，只要講出對萬華不公的話「我也是第一個站出來反對、呼籲道歉及更正」。

台北市第5選區（萬華區、中正區21里）無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票，台北市選舉委員會5日晚間時舉辦公辦電視罷免說明會，並由林昶佐與罷免案領銜人鄭大平分別進行兩輪說明。

林昶佐在第二輪發言中表示，鄭大平聲稱他都不幫萬華去除污名，但是最近已經有太多資料整理出來，「在疫情剛爆發時，我是第一個出來喊要團結防疫、不要污名化萬華」。

林昶佐指出，接著不管是媒體、中央政府或地方政府的官員，只要講出對萬華不公平的話，「我也是第一個站出來反對、呼籲道歉及更正」，甚至也親自打電話要求，這些都在報章雜誌上清清楚楚。

林昶佐強調，自己在政論節目、廣播專訪時，也一次又一次地要求及呼籲，這些現在整理出來都可以看到，「我覺得是在地民代，在疫情期間呼籲最多次、聲量非常大的在地民代」。

林昶佐提及，因為這些污名化的問題，造成很多民眾在生活上的不便，所以他在總質詢時也要求行政院長蘇貞昌，必須要有專案小組來協助，這些都是他為了萬華，在疫情期間受到污名化所做的工作，而且自己平常也就很努力地在宣傳萬華正面的名聲。

林昶佐也說，鄭大平可能會認為，他在幫萬華發聲時，「怎麼不嗆要把官員槍斃，或者對他丟麵粉、水球，甚至把手伸到人家褲袋裡面，在那邊動手動腳的」，但他始終覺得這樣太情緒化，情緒化不能解決問題，堅定理性也一樣可以幫在地爭解建設、疫苗及在地人的權益。

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