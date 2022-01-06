趙天麟：罷免案林昶佐可以過關　在國際社會是響亮訊息

▲林昶佐罷免案將於周日舉行投票，民進黨「湧言會」成員陪同林昶佐在街頭向選民催票 。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案將於9日投票，民進黨派系「湧言會」民代6日上午集結台北街頭，陪同林昶佐共同向選民催票。民進黨立委趙天麟表示，林昶佐經常代表台灣國會在國際發聲，算是很有能見度、代表性的國防外立委，如果這次的罷免案可以過關，在國際社會上是一個很響亮的訊息。

民進黨「湧言會」成員6日上午集結出擊，由趙天麟、台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文、張志豪、新竹市議員李妍慧、高雄市議員林智鴻等人陪同林昶佐走上街頭強力催票，呼籲選民務必投下不同意票，一起打贏這場報復性罷免的「終局之戰」，徹底終結惡質罷免歪風。

趙天麟受訪時表示，他今天一早就搭5時50分的高鐵北上，因為自己是固定通勤，在他擔任立委的這10以來，每天都是通勤上班，最早的一班車就是5時50分，因此就跟多位議員及議員參選人會合，一定要幫外交及國防委員會最優秀的林昶佐加油。

▲無黨籍立委林昶佐 。（圖／記者李毓康攝）



趙天麟指出，自己跟林昶佐已經擔任很多年的同事，所以他可以見證林昶佐的努力，不管是在基層的努力，還是在國會的表現，特別是林昶佐經常在國際上代表立法院，代表台灣國會在民主自由人權的議題發聲，所以算是一個在國際上很有能見度、很有代表性的國防外交立委。

趙天麟認為，在這次相對比較不具有正當性的罷免案，如果林昶佐可以過關，在國際社會上也是一個很響亮的訊息，亦即台灣社會雖然有選舉跟罷免的制度，但是這是一個成熟的社會，代表大家會懂得捍衛及支持在國際上為台灣自由民主人權捍衛發聲的國會議員。

阮昭雄受訪時則表示，對於罷免團體來講，「我們認為裝睡的人是叫不醒的」，但是對於林昶佐過去以來的表現，他相信大家有目共睹，「真相是越辯越明」。

阮昭雄也說，林昶佐受到這樣的無妄之災，很多好朋友大家都共同響應，也希望在1月9日當天，大家可以投下不同意票，「不只是公投四個不同意，包括中正萬華要有第五個不同意」，共同捍衛台灣的民主，讓林昶佐可以留在立法院。

▼民進黨立委趙天麟。（圖／記者李毓康攝）

