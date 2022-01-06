　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林昶佐罷免案9日投票　10大違法行為一次看！違反這件事可罰500萬

▲▼立委林昶佐罷免案即將於本周日舉行投票，民進黨「湧言會」成員立委趙天麟、台北市議員阮昭雄、何博文、張志豪、李妍慧及林智鴻等人陪同林昶佐在街頭向選民催票 。（圖／記者李毓康攝）

▲立委林昶佐 。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

台北市第五選區無黨籍立委林昶佐罷免案將於1月9日舉行投票，投票時間為上午8時至下午4時止，投票時攜帶身分證、印章及投票通知單。攜帶手機進入投票所、將罷免票帶出投票所、故意撕毀罷免票等行為都觸法。《東森新媒體ETtoday》整理以下行為恐觸法，請民眾多加注意。

一、不可攜帶手機及攝影器材

投票人或其陪同家屬不得攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，如有攜帶上開物品者，應交由查驗國民身分證管理員代為保管，於投票完畢後，由查驗國民身分證管理員驗明身分後發還；如違反者， 將依公職人員選舉罷免法第106條第1項規定，處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。

二、不可刺探投票人圈選罷免票內容

任何人不得於投票所以攝影器材刺探投票人圈選罷免票內容。違反者依公職人員選舉罷免法第106 條第2項規定，處5年以下有期徒刑，併科新臺幣50萬元以下罰金。

三、不可將圈選內容出示他人

投票人圈選後，不得將圈選內容出示他人，違者依公職人員選舉罷免法第105條規定，處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。

四、不可撕毀罷免票

投票人領得罷免票後，應立即使用選舉委員會製備之圈選工具，自行圈選，並將罷免票摺疊投入票匭，不得逗留；如將罷免票攜出投票所者，依公職人員選舉罷免法第108條第1項規定，處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5000元以下罰金；如將罷免票以外之物投入票匭，或故意撕毀領得之罷免票者，依公職人員選舉罷免法第110條第8項之規定，處新台幣5000元以上5萬元以下罰鍰。

五、不可干擾投開票

在投開票所有下列情事之一者，經投開票所主任管理員會同主任監察員令其退出，而不退出者，依公職人員選舉罷免法第105條之規定，處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金：（1）在場喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，不服制止。（2）攜帶武器或危險物品入場。（3）干擾開票或妨礙他人參觀開票，不服制止。（4）有其他不正當行為，不服制止。

六、投開所30公尺內不可喧嚷或干擾

在投票所四周30公尺內，喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之者，依公職人員選舉罷免法第108條第2項規定，處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5000元以下罰金。

七、不可穿戴政黨、候選人相關物品

投票進行期間，不可穿戴或標示政黨、政治團體、候選人之旗幟、徽章、物品或服飾，經投開票所主任管理員會同主任監察員令其退出，而不退出者，依公職人員選舉罷免法第105條之規定，處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金

八、不可競選、助選或罷免

政黨及任何人不得於投票日從事競選、助選或罷免活動，違反規定者，處50萬元以上500萬元以下罰鍰。

九、不可發佈民調

投票時間截止前10天，包括9日投票當天，政黨或任何人冶不得以任何方式，發布與此次罷免案有關的民意調查資料，也不得加以報導、散布、評論或引述；違反規定者，也是處50萬元以上500萬元以下罰鍰。

十、要戴口罩

投票人均應佩戴口罩，未依規定，依傳染病防治法規定，裁罰新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。為防範重複投票或冒領選舉票，中選會指出，在防疫期間，民眾前往投票時應全程佩戴口罩，但於進行身分查驗時，仍應暫時脫下口罩配合查驗。

ET快訊
網紅空姐偷吃「還被拍性愛片」GG了　被判賠1836萬
《全明星》爆意外！20歲藍隊主將「被抬上擔架送醫」
PTT表特聖女宣布當媽！超仙美照看不出「意外懷孕」
常經過防疫旅館！　見一幕嘆「出事不意外」
侯怡君報喜收到「好消息」！　留言刷整排：恭喜
歌友會「2小時完成270人採檢」　醫急了：有人沒來
快訊／桃機800多名清潔工「採檢結果出爐」
歌友會成員「約1000人」分7小隊！　牆貼滿活動照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林昶佐合體林靜儀拍片　最新CF曝光：團結作伙疼惜台灣

美國未列高風險國家　柯文哲：台灣一向是「政治凌駕科學」

影／賴清德拍片力挺林靜儀、林昶佐　「終止報復罷免歪風」

台灣將設2億美元「中東歐投資基金」　羅致政：強化立陶宛經貿關係

林昶佐罷免案9日投票　10大違法行為一次看！違反這件事可罰500萬

快訊／桃機群聚擴大「共8人確診」　蘇貞昌下午1時視察指揮中心

批民進黨「把其他黨當塑膠」　國民黨團：修憲不是兒戲

桃機清潔員1／2出現症狀　國民黨：蔡英文、鄭文燦當天站台林靜儀

快訊／修憲又卡關？國民黨立委不滿周春米當召委　嗆聲快閃離開

趙天麟：罷免案林昶佐可以過關　在國際社會是響亮訊息

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

台大女學生墜樓亡疑為「木子小姐」　父親連夜做筆錄沉默返家

半夜沙灘散步突驚見一群「沙頭」　狂亂晃發出怪叫ㄎㄧㄤ度爆表XD

賀軍翔模仿無尊「大露牙齦」崩壞了XD　洗完澡直播「下半身沒穿」藍隊全暴動

能救先救！馬公漁市賣抱卵母蟹　公視前董事長霸氣全部買下放生

YouTuber美麗妄娜突宣布頻道停更！　 「決定離開台灣」：沒什麼人喜歡我

林昶佐合體林靜儀拍片　最新CF曝光：團結作伙疼惜台灣

美國未列高風險國家　柯文哲：台灣一向是「政治凌駕科學」

影／賴清德拍片力挺林靜儀、林昶佐　「終止報復罷免歪風」

台灣將設2億美元「中東歐投資基金」　羅致政：強化立陶宛經貿關係

林昶佐罷免案9日投票　10大違法行為一次看！違反這件事可罰500萬

快訊／桃機群聚擴大「共8人確診」　蘇貞昌下午1時視察指揮中心

批民進黨「把其他黨當塑膠」　國民黨團：修憲不是兒戲

桃機清潔員1／2出現症狀　國民黨：蔡英文、鄭文燦當天站台林靜儀

快訊／修憲又卡關？國民黨立委不滿周春米當召委　嗆聲快閃離開

趙天麟：罷免案林昶佐可以過關　在國際社會是響亮訊息

林昶佐合體林靜儀拍片　最新CF曝光：團結作伙疼惜台灣

搶約第三劑一「莫」難求！北市2醫院額滿關診　高端接種數勝BNT

RCEP生效》沈榮欽／對台衝擊有限　揭「印太經濟架構」硬傷

嘉義男車內遭轟頭　警策動槍手到案！疑涉廢棄土方糾紛

NFL超級盃農曆年後2／14開打　美國疫情升溫尋場館備案

唱歌每分鐘狂噴「2.5萬顆病毒飛沫」！醫提研究警告：口罩不能脫

國鼎解盲先知！破萬張買單盤前賭贏　最多賺逾1.7倍

台北鄉民推薦！蚵仔滷肉飯豐腴海味嘴裡炸　兩倍大炸鮮蚵超少見

「3歲筋肉浩克」1歲半能搬家具！罹罕病迎轉機　長大健美身材走鐘

美輪阿姨爆紅！網認證「手機桌布換成她」招財又爆桃花　日都市傳說瘋傳

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

政治熱門新聞

吳慷仁籲勿鬆懈！釣出柯文哲喊：謝謝「寶寶」　網驚：大咖市長耶

Omicron攻破桃機　國民黨曝「關鍵這天」鄭文燦竟忙助選林靜儀

倒數48小時打「巷弄戰」　顏寬恒：這是一場萬箭穿心的選戰

倒數2天！林昶佐罷免門檻5萬8756票　五大投票須知一次看

北市某幼兒園74人採檢陰性「明天復課」

林昶佐若遭罷免會接棒補選立委？　王世堅：感謝大家推薦

桃機清潔員1／2出現症狀　國民黨：蔡英文、鄭文燦當天站台林靜儀

柯文哲冷風中獨站40分鐘　莊瑞雄爆：蔡英文其實很不開心

趙天麟：林昶佐可以過關在國際是響亮訊息

藍營傳動員癱瘓返鄉列車　綠委：國民黨認清自己失去年輕世代支持

立陶宛設台灣代表處後續「3套劇本」　前外交官：中共吞不下這口氣

韓國瑜復出時間有玄機！　黃暐瀚揪一關鍵：他顯然沒有要等了

練膽識增曝光　市議員新人搶登「靜昶守護」舞台亮相

快訊／桃機群聚擴大　蘇貞昌將視察指揮中心

更多熱門

相關新聞

趙天麟：林昶佐可以過關在國際是響亮訊息

趙天麟：林昶佐可以過關在國際是響亮訊息

無黨籍立委林昶佐罷免案將於9日投票，民進黨派系「湧言會」民代6日上午集結台北街頭，陪同林昶佐共同向選民催票。民進黨立委趙天麟表示，林昶佐經常代表台灣國會在國際發聲，算是很有能見度、代表性的國防外立委，如果這次的罷免案可以過關，在國際社會上是一個很響亮的訊息。

林昶佐展現好人緣　不分派系力挺可望守住

林昶佐展現好人緣　不分派系力挺可望守住

蔡英文、賴清德連3天衝刺活動曝　親自下鄉力拼陸戰挺「雙林」

蔡英文、賴清德連3天衝刺活動曝　親自下鄉力拼陸戰挺「雙林」

倒數2天！林昶佐罷免門檻5萬8756票　五大投票須知一次看

倒數2天！林昶佐罷免門檻5萬8756票　五大投票須知一次看

林昶佐若遭罷免會接棒補選立委？　王世堅：感謝大家推薦

林昶佐若遭罷免會接棒補選立委？　王世堅：感謝大家推薦

關鍵字：

林昶佐

讀者迴響

熱門新聞

王力宏離婚風向大轉！網友湧李靚蕾微博狂噴

確診清潔工連5天到場！金嗓歌友會現場曝光

木子小姐相驗結果出爐！男友自責發聲

切割李靚蕾財產對半分！　王力宏返台「手機反拍媒體」背後藏內幕

多人呼吸道症狀看診　醫曝Omicron症狀和感冒難分

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

台積電掛721元買22張　網封大學長

氣溫僅16度！APPLE遊花蓮「泳池辣照」曝光

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

失業壓力大　老師2021年最後一天輕生

驚！40多歲金控品牌長驟逝　 公司只說「職務調整」

有家長確診！桃園觀音某國小緊急通知明停課

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面