林昶佐罷免案9日投票　10大違法行為一次看！違反這件事可罰500萬

▲立委林昶佐 。（圖／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／綜合報導

台北市第五選區無黨籍立委林昶佐罷免案將於1月9日舉行投票，投票時間為上午8時至下午4時止，投票時攜帶身分證、印章及投票通知單。攜帶手機進入投票所、將罷免票帶出投票所、故意撕毀罷免票等行為都觸法。《東森新媒體ETtoday》整理以下行為恐觸法，請民眾多加注意。

一、不可攜帶手機及攝影器材

投票人或其陪同家屬不得攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，如有攜帶上開物品者，應交由查驗國民身分證管理員代為保管，於投票完畢後，由查驗國民身分證管理員驗明身分後發還；如違反者， 將依公職人員選舉罷免法第106條第1項規定，處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。

二、不可刺探投票人圈選罷免票內容

任何人不得於投票所以攝影器材刺探投票人圈選罷免票內容。違反者依公職人員選舉罷免法第106 條第2項規定，處5年以下有期徒刑，併科新臺幣50萬元以下罰金。

三、不可將圈選內容出示他人

投票人圈選後，不得將圈選內容出示他人，違者依公職人員選舉罷免法第105條規定，處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。

四、不可撕毀罷免票

投票人領得罷免票後，應立即使用選舉委員會製備之圈選工具，自行圈選，並將罷免票摺疊投入票匭，不得逗留；如將罷免票攜出投票所者，依公職人員選舉罷免法第108條第1項規定，處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5000元以下罰金；如將罷免票以外之物投入票匭，或故意撕毀領得之罷免票者，依公職人員選舉罷免法第110條第8項之規定，處新台幣5000元以上5萬元以下罰鍰。

五、不可干擾投開票

在投開票所有下列情事之一者，經投開票所主任管理員會同主任監察員令其退出，而不退出者，依公職人員選舉罷免法第105條之規定，處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金：（1）在場喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，不服制止。（2）攜帶武器或危險物品入場。（3）干擾開票或妨礙他人參觀開票，不服制止。（4）有其他不正當行為，不服制止。

六、投開所30公尺內不可喧嚷或干擾

在投票所四周30公尺內，喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之者，依公職人員選舉罷免法第108條第2項規定，處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5000元以下罰金。

七、不可穿戴政黨、候選人相關物品

投票進行期間，不可穿戴或標示政黨、政治團體、候選人之旗幟、徽章、物品或服飾，經投開票所主任管理員會同主任監察員令其退出，而不退出者，依公職人員選舉罷免法第105條之規定，處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金

八、不可競選、助選或罷免

政黨及任何人不得於投票日從事競選、助選或罷免活動，違反規定者，處50萬元以上500萬元以下罰鍰。

九、不可發佈民調

投票時間截止前10天，包括9日投票當天，政黨或任何人冶不得以任何方式，發布與此次罷免案有關的民意調查資料，也不得加以報導、散布、評論或引述；違反規定者，也是處50萬元以上500萬元以下罰鍰。

十、要戴口罩

投票人均應佩戴口罩，未依規定，依傳染病防治法規定，裁罰新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。為防範重複投票或冒領選舉票，中選會指出，在防疫期間，民眾前往投票時應全程佩戴口罩，但於進行身分查驗時，仍應暫時脫下口罩配合查驗。