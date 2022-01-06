啟動「大台南春安檢查」　守護勞工平安過好年

▲為強化工作者作業安全，市長黃偉哲宣布台南市政府、中央勞動部職安署及科技部南科管理局將攜手合作，6日起正式啟動「大台南春安檢查」，守護勞工平安過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

歲末年終期間，事業單位因歲修、清理或趕工等臨時性及動態性作業增加，職場危害風險提高，為強化工作者作業安全，6日台南市政府、中央勞動部職安署及科技部南科管理局召開聯合記者會，由市長黃偉哲宣布將攜手合作，自6日起正式啟動「大台南春安檢查」，守護勞工平安過好年。

台南市勞工局長王鑫基指出，計畫持續至2月15日止，藉由加強檢查頻率，督促事業單位，落實各項安全設施及職業安全衛生管理，同時彰顯守護歲末年終職場作業安全的決心，

6日亦由三方通力合作，至中國鋼鐵結構股份有限公司官田廠、歸仁區武東段106地號（一期）大樓新建工程、南鐵C211標臺南北段地下化工程及南科廠商等事業單位進行聯合檢查，並於記者會當場發布檢查結果。

6日聯合檢查共檢查 16家事業單位，違規事項39項，其中停工5處、罰鍰金額新台幣75萬元，期透過中央及地方合力把關，建構大臺南職場安全防護網，守護勞工平安過好年。

黃偉哲市長表示，根據統計台南市重大職災死亡人數2020年為27件，2021年降為18件，顯示台南市職安推動有所成效，但職安沒有最好，只有更好，將持續強化推動，守護大台南勞工生命安全。

市長黃偉哲進一步表示，農曆春節前後消費需求增加，為一年中多數行業的傳統旺季，常見加班趕工，且多數工廠亦進入歲修及清理期間，是容易發生職災的高峰期，因此每年春安期間職場安全健康是南市職業安全衛生推動重點。

目前南市職業安全衛生業務分別由台南市勞工局職安健康處、職安署南區職安中心及南科管理局轄管，因此6日特別聯合三方共同宣布啟動「大台南春安檢查」，並同時執行聯合檢查，突顯轄管分權，攜手合作的重要意義。

市長黃偉哲強調，這次「大台南春安檢查」將針對台南市高職災風險廠場及事業單位、重大營造工程及公共工程、鋼鐵業及金屬製品製造業、局限空間作業、以及年節期間易有超時工作或夜間工作之行業等加強檢查，裁罰不是目的，最終目的是希望各事業單位都落實職安法相關規定，達到零災害而不須開出任何一張罰單。



為保障勞權及職場安全健康，黃偉哲就職後立即成立專責勞動檢查的二級機關「台南市職安健康處」，成立時因人力及資源有限，勞動部授權執行南市八大工業區職安監督檢查，經過2年多努力，職安檢查量能已有所提升，因此，勞動部已於今年元旦再授權台南市新吉工業區及七股工業區之檢查權責，職安檢查範圍擴大為10個工業區，顯示台南市推動職安能量逐漸已獲肯定，將持續努力，守護本市勞工職場安全健康。

勞工局局長王鑫基表示，勞工局職安健康處以「檢查、輔導、宣導、伙伴關係」等多元方式，積極與中央及各界合作，擴大服務量能，打造本市成為勞工「安全工作 安心工作」的希望家園。根據統計，2021年職安健康處針對台南市事業單位執行勞動條件檢查計2930場次，其中查有具體違法情事，依法裁處家數計有553家，罰鍰金額為新台幣3489萬元，另針對勞動部授權之八大工業區轄內事業單位實施職業安全衛生檢查5909場次，其中查有具體違法情事依法裁處家數計有76家，罰鍰金額為新台幣397萬元。

勞工局長王鑫基進一步表示，除針對高風險、高職災發生率等事業單位加強檢查外，亦積極辦理各降災關鍵議題職安宣導會計29場次，及工安體感及現場示範觀摩5場次，並結合專家學者主動入場輔導36場次。此外，勞工局亦結合各機關、單位或企業推動降災，例如締結3個「安全伙伴」、與15家指標企業簽署「健康伙伴」、率先全國成立營造作業及局限空間作業2大「安全聯盟」、成立33個「安衛家族」等，從各面向集結眾力強化職安，相關推動成果亦獲得勞動部的肯定，於去年得到「勞動檢查機構年度績效考評」甲等的榮耀。新的一年，將持續以多元創新策略推動職場安全與健康，例如高風險事業單位及行業加強檢查、關鍵議題即時入廠輔導、擴大安全聯盟參與成員及業別、提升工安體感廣度及深度、強化檢查員服務態度及專業度等，期盼各界與勞工局共同努力，持續守護台南市勞工勞動權益與安全健康。