林楚茵曝顏家財富密碼　4筆爭議土地全在顏寬恒弟弟名下

▲顏仁賢、顏寬恒。（圖／記者李忠憲攝）



記者黃巈禾／台北報導

台中市第二選區立委補選將於9日投票，國民黨候選人顏寬恒家族的土地爭議持續延燒。民進黨立委林楚茵爆料，經比對資料後發現，包括顏家政商樂園等4塊地，持有人都是顏寬恒的弟弟顏仁賢，她質疑這些有爭議的土地都登記在沒公職的顏仁賢名下、還有多少未知的「顏家財富密碼」沒被揭穿？

從林楚茵公布的比對資料顯示，包括楓樹段817（顏家政商樂園）、國昌段490（沙龍大院中車道）、六福段225（台中捷運正英站）、六福段229（中捷正英站）這4塊地的地籍謄本持有人，地址都登記在顏莉敏服務處，且身分證字號頭尾都相同，身分證前4位都是「L123」、尾數都是1，且數字第一碼為代表男性的1，證明這些土地的持有人都是顏仁賢。

林楚茵表示，顏家除了宮廟勢力外，過去長期把持中二選區立委席次，近年顏莉敏又當上台中市議會副議長，顏家藉權勢大行其發財之道，其手法包括：土地用法拍移轉省贈與稅、用公保地蓋違建、找人頭占國有地後標租洗白，以及影響捷運設站幫自家土地增值。

林楚茵指出，這些有爭議的土地，都登記在沒有擔任公職的「顏仁賢」名下，藉此躲避大眾監督，「顏氏王朝致富」透過在台中數十年的實質影響力，成為愈來愈多「土地的主人」，口口聲聲要為地方服務，最後獲利都是顏家人！

「中二補選，顏家教會大家什麼？」，林楚茵說，「有關係就沒關係、家族利益勝過公平正義」，如果讓地方派系持續把持中二選區，不公不義的事情只會愈來愈多，她再認真揭弊也揭不完，這些不公義的事，並不會因選舉結束而落幕，而顏寬恒的推託諉過、顏家的目無法紀，更是在在證明顏寬恒難以勝任立委的職務、顏家不應獲得權力、讓他們魚肉鄉里。

最後，林楚茵呼籲中二選區的朋友，「如果你無法忍受占地為王、扭曲是非的地方勢力，如果你希望台中海線更有活力、注入新意，選擇 林靜儀醫師 溫柔堅定新中二 ，為中二選區、也為自己的生活帶來改變」。

▼4塊爭議土地都在顏仁賢名下。（圖／翻攝林楚茵臉書）

