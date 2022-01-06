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全台50條步道走透透！加入南山人壽尋寶任務　走出健康再把Apple、Garmin等超值好禮抽回家

▲▼免疫力,健康,保護力,疫情,後疫,運動,登山,步道,南山人壽,健行筆記,南山神壽任務。（圖／擷取自活動官網）

▲後疫時期，南山人壽推出「神壽任務」邀請民眾走出戶外，在登山步道尋寶抽好禮。（圖／擷取自活動官網，下同）

生活中心／綜合報導

本土疫情趨緩，宅在家好幾個月的懶骨頭有出門健身動一動了嗎？其實大自然中就有許多天然的健康路線，走在戶外呼吸新鮮空氣，對身心靈來說，更是室內健身房無法提供的滿足！長年致力於關懷在地民眾與台灣環境的南山人壽，近年提倡「健康守護圈」有成，竭力倡導事前促進健康勝於事後理賠的重要性，自2021年12月18日起與「健行筆記」合作，推出為期2個月的「南山神壽任務」，邀請民眾一起解鎖任一全台50條登山步道，完成沿路上的寶石蒐集，就有機會抽中Garmin、Apple等超值好禮。

在此次任務中，南山人壽特別邀請「南山博士、南西」2位可愛角色，在APP上幫大家精選出全台50條步道，分別位於「北北基」、「桃竹苗」、「中部」、「南部」、「宜花東」5大地區，要讓躍躍欲試的民眾都可以就近選擇適合自己的步道。同時，「南山神壽任務」也貼心準備登山健行新手的課程，教導民眾如何安全上山，並倡導保護山林的理念。課程影片連結：https://hiking.biji.co/index.php?q=minisite&id=234&nav=1920

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▲▼ 免疫力,健康,保護力,疫情,後疫,運動,登山,步道,南山人壽,健行筆記,南山神壽任務。（圖／南山人壽提供）

▲南山人壽為本次活動特別拍攝4門為登山新手設計的淺顯易懂教學影片，還有3門在活動前後必做的伸展課程，放在活動頁面供民眾觀賞，務求帶大家安全上山，也傳達愛護山林的觀念。

更貼心的是，南山人壽還在這50條步道中，規劃走起來輕鬆、適合步道菜鳥或親子同遊的「新手級」，以及可以小試身手、跟著老鳥一起挑戰的「進階級」2種路線，其中又以親民的「新手級」步道佔多數，希望藉此吸引民眾帶著信心跨出第一步，再透過兼具健行與尋寶的互動式遊戲「南山神壽任務」，蒐集所有「線上寶石」、解鎖「南山專屬徽章」，讓民眾不只賺到健康，同時也賺到抽大獎的機會，長遠的目標則是希望能建立起大家從都市走入山林、養成爬山健行的健康樂活習慣！此外，「南山神壽任務」還運用諧音，額外設計了神獸的圖徽，只要完成指定之各項任務，還可以蒐集到不同款的神獸圖徽，增添活動趣味性。

▲▼免疫力,健康,保護力,疫情,後疫,運動,登山,步道,南山人壽,健行筆記,南山神壽任務。（圖／擷取自活動官網）

▲分別完成5條、10條及15條步道還能獲得造型多變可愛的神獸徽章。

南山神壽任務」從12月18日推出至1月2日止，報名人數就已突破6千人，無論是APP的活動指示或互動體驗，都廣受使用者好評，也在保戶與網友間口耳相傳。南山人壽資深保戶朱先生就開心地表示，自己過去習慣上健身房練有氧、重訓，沒想過嘗試登山、走步道等活動，前陣子因為剛好到台中開會，會議結束後有時間、加上朋友相揪，於是走了一趟新手等級的「大肚萬里長城步道」。「那次體驗完後，真的覺得登山走步道也是一種很值得嘗試的運動方式！」他回憶，「那天天氣不錯，沿路有風，也能吸收到大自然芬多精的氣息，以前都只在室內運動，經過這次體驗之後，發現其實走到戶外呼吸新鮮空氣，感受更好！」

讓朱先生驚豔的還包括「尋寶任務」，他笑說，「蒐集『南山神壽任務』的寶石比之前過去熱門的其他遊戲簡單多了，只要打開APP，沿著建議的路線指示，就能看到散落在特定地點的寶石，當靠近寶石，APP就會自動抓取寶石，不怕遺漏，很容易就能集滿所有寶石，看到蒐集到的寶石，也會覺得特別開心。」

▲▼ 免疫力,健康,保護力,疫情,後疫,運動,登山,步道,南山人壽,健行筆記,南山神壽任務。（圖／南山人壽提供）

▲完成的寶石徽章都在手機APP中一覽無遺，集滿後超有成就感。

朱先生表示，因為體驗「南山神壽任務」的經驗實在太有趣，最近也邀請太太一起加入，「我發現『南山神壽任務』還有一個貼心的優點讓我特別想推薦給我的家人與朋友，那就是APP除了會顯示附近有沒有推薦步道和寶石可以搜集以外，同時它也會顯示預計完成時間；比如我上次跟太太去烏來泡溫泉，想說看看附近有沒有可以解鎖的步道，可以順便去走走，享受蒐集寶石的樂趣，只要拿起手機，透過APP查詢，就可以知道附近的步道大概要花多少時間才能走完，事先讓我們判斷有沒有時間可以完成，這個設計對使用者來說真的相當地貼心。」

▲▼免疫力,健康,保護力,疫情,後疫,運動,登山,步道,南山人壽,健行筆記,南山神壽任務。（圖／擷取自活動官網）

▲每條精選步道皆有難易度、預計完成時間、步道寶石等資訊參考，可供民眾選擇最適合自己的步道。

朱先生進一步分享，「過去運動都是為了自己的健康，但加入『南山神壽任務』沒想到還能兼做公益！」原來只要在12月27日以前下載「BAM活力洋溢」APP，配合登山走步道或是日常步行，與所有用戶共同累計3億步，南山人壽就會捐贈20萬給雲林東勢國小，支持兒童體育活動，讓朱先生相當認同也覺得暖心，「原來參加『南山神壽任務』除了可以促進健康，還能兼做公益，真的很有意義；希望未來南山人壽能夠陸續推出更多有趣兼健康的活動，讓我可以繼續邀請親朋好友一起參與，除了增添趣味，也能一起做公益，讓活動更有意義」，朱先生開心地分享。南山人壽表示，活動推出以來反應相當熱烈，截至活動結束，步數已經累積超過6億6千多步。

▲▼ 免疫力,健康,保護力,疫情,後疫,運動,登山,步道,南山人壽,健行筆記,南山神壽任務。（圖／擷取自活動官網）

▲南山神壽任務結合的公益活動，截至活動結束，步數已經累積高達6億6千多步。下載「BAM活力洋溢」APP計步，除了管理自己的健康數據，還能快樂兼作公益。

因為疫情，民眾對於自我健康更加重視，「如何增強免疫力、保護力」也成為熱搜話題，然而光是從飲食保養著手還不夠，也還需要搭配運動、適度緩解壓力，才能維持健康的身心。加入「南山神壽任務」的行列，不但可以邊爬山，邊蒐集寶石，促進健康的同時，也能讓活動體驗更有趣！

此外，只要在2022年年2月17日前完成各種任務挑戰，就有機會抽到Garmin Vivosmart 手環、Garmin Venu 智慧腕錶系列、AirPods Pro、Jodo小鹿按摩槍、墾趣FIZAN超輕四節式健行登山杖、桂冠營養研究室美味健力湯「5入減醣組」、Ohana Sunshine 淡蘭古道戶外機能襪等獎項，活動期間走完最多條步道任務的民眾，就能拿到市價近3萬的「 iPhone 13 256G」（如遇條數相同者則以系統公開抽獎方式決定，名額1名）。不過，這個活動最重要的目的仍是藉由該活動提升民眾促進健康的意識，邀請民眾邀約身邊的親朋好友，在活動截止日2022年2月17日前一起加入「南山神壽任務」，將事後的理賠服務，延伸到前端的「事前預防」健康管理，才能與家人一起走向更健康、幸福的明天。

▲▼ 免疫力,健康,保護力,疫情,後疫,運動,登山,步道,南山人壽,健行筆記,南山神壽任務。（圖／南山人壽提供）

▲南山神壽任務活動從2021年12月18日起至2022年2月17日，只要於指定活動期間完成各項任務，就有機會參加抽獎。

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