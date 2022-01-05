高虹安轟林智堅：擔任市長最後一年才想到要推新竹升格

▲台灣民眾黨立委高虹安。（圖／台灣民眾黨團提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

針對大新竹升格爭議，新竹市長林智堅今（5）日晚間接受《寶島全世界》專訪表示，立院最反對的人有林為洲、林思銘、鄭正鈐、邱顯智、高虹安，「這些都是準備要選縣市長的人，眼見煮熟的鴨子要飛了，怎麼還會支持大新竹合併升格？」對此，民眾黨立委高虹安表示，從頭到尾都沒有反對合併，並諷刺他到最後一年才想到要推動升格改制。

高虹安強調，「我從頭到尾都沒有反對過大新竹合併升格，請林市長不要自己的大市長鴨子飛了，還要把我沒說過的話塞進我嘴裡。」而自己身為台灣民眾黨新竹市黨部主委，如何讓新竹市民以至於大新竹生活圈可以更好，是我們每一位在新竹服務的民代都心心念念的事情。

高虹安表示，台灣民眾黨的立法委員們承擔著158萬8806位政黨票選民的期許，所服務的對象為全國兩千三百五十萬國人。我們要思考的除了要讓經營的地方變好，更要讓全台都能共好，而不能為了一己之私、一地之宜而去扭曲整個國家治理模式和民主程序正義。

高虹安諷刺，林智堅市長擔任市長最後一年才想到要推動升格改制，也願意宣布不爭取改制後的大新竹市長，我們都尊重，但就如同我們不斷強調的，問題不是出在誰來選市長，而是出在國土規劃和地方制度應有通盤深刻的討論，而不是為併而併，然後提出應該先進行合理評估、盤點現況的人，就扣他一個大帽子。

高虹安說，「我支持大新竹合併升格」，但不支持囫圇吞棗、倉促成行的改制，一直以來都是如此主張，不管林智堅要選不選，或是任何一位朝野立委要選不選，都不會改變。