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彰化也爭取升格　林智堅點名楊文科：我已經退了！您準備好了嗎？

▲▼新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅。（合成圖／記者謝婷婷、屠惠剛攝）

▲新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅。（合成圖／記者謝婷婷、屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

大新竹升格引發國民黨猛烈抨擊，彰化縣長王惠美也出手爭取彰化縣升格。對此，已宣布不參選的新竹市長林智堅昨（29）日晚間在臉書點名新竹縣長楊文科「請問您已經準備好協助推動加速修法了嗎？」

總統蔡英文下令促竹竹合併升格，民進黨團挾帶著人數優勢，試圖將《地制法》逕付二讀，但在在野黨強力要求付委審查後，該案已退回程序委員會程序，最後經表決才付委。

民進黨修法為了大新竹升格解套，而林智堅也被視為要競選連任升格後的「第七都市長」，因此遭在野黨諷刺「英人設市」，新竹縣長楊文科更是大力反對。對此，林智堅27日晚間宣布放棄角逐竹竹併後的「大新竹市長」，引發一片譁然。

楊文科隨後也透過臉書表示，政治人物是否參選大新竹市長，這是個人考量的事情。但新竹縣市合併升格，這是國家的大事。他強調，我們堅持合併升格，必須有一個縝密的計畫，要充分的溝通，還要充足的時間，來讓大家了解，凝聚共識，一起努力完成升格的事情，這才是一個負責任政府該有的態度！

楊文科說，我們堅持合併升格，要符合法治精神與程序正義。今天無論誰要參選、誰不參選，都予以尊重。「我仍然會堅持專心推動各項縣政工作，為鄉親福祉來努力的初心永不改變！」

不過，在大新竹升格爭議落幕後，王惠美也出手爭取彰化縣升格；林智堅昨（29）日晚間再透過臉書發文喊話楊文科，「楊縣長，彰化已經送了，我也已經退了，想請問您已經準備好協助推動加速修法了嗎？」

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