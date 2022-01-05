　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

立陶宛外交部「歡迎台灣設代表處」：此決定堅定不移

▲▼ 駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立，新獲任命的首任代表黃鈞耀及同仁攝於館牌前。 。（圖／外交部提供）

▲立陶宛外交部表示，對於台灣設代表處的決定堅定不移 。（圖／外交部提供） 

中央社記者陳韻聿維爾紐斯5日專電

立陶宛外交部長發言人今天告訴中央社，立陶宛政府歡迎台灣設立「台灣代表處」，此一決定「堅定不移」。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）4日接受廣播電台Ziniu Radijas訪問時說：「我會認為不是開設台灣代表處有錯，而是以台灣為名有錯，這件事我沒被諮詢過。」

針對瑙塞達（Gitanas Nauseda）的說法，以及外交部是否考慮變更台灣代表處名稱，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）的發言人庫列緒葉內（Vytautė Šmaižytė-Kuliešienė）今天回覆中央社詢問。

她表示，立陶宛政府期待與台灣發展商務、科學、技術與文化關係；立陶宛與台灣人民因共享價值觀及奠基於創新的開放有活力社會而親近，立陶宛政府期待雙邊人民有更多接觸。

她指出，支持民主與人權等普世價值是現任執政聯盟訂定協議的一部分，也是政府施政規劃的重要內涵。

中國以「台灣代表處」獲允設立為由，自去年夏天以來明顯加大對立國的外交與經貿脅迫力道。不過，立陶宛在安全領域的重要盟友美國也相應強化對立陶宛的具體支持，並協調歐洲採取行動。

瑙塞達與總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）、甚至外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）傳出關係緊張、溝通不良，並非最近才發生的事，但中國與台灣議題確實有「增添火花」的作用。

瑙塞達與席莫尼特在2019年總統大選曾是競爭對手；席莫尼特雖未加入政黨，但一向與藍斯柏吉斯擔任主席的「祖國聯盟－基督教民主黨」（Homeland Union – Lithuanian Christian Democrats）親近。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
火鍋「加1菜」變高級了！　鄉民狂點頭：口感超讚
減重心好累！營養師激推「8款低卡鹹食」　深夜吃超滿足
袁惟仁兒拚工作「早上才返家」　陸元琪曬私訊截圖：我會哭
快訊／桃機再增3名清潔員染疫「Ct值曝光」　皆為二航廈大夜班
快訊／有家長確診！　桃園觀音某國小緊急通知明停課
快訊／嘉義21:54規模4.0地震　最大震度4級
再3名清潔員確診！王必勝證實：交通車未按規劃混搭
12生肖全年運勢最強TOP 5　第一名感情、財運旺翻天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「波蘭總統」染疫自我隔離中　全國疫苗接種率僅63%

緊急剎車！國會暴動周年前夕　川普宣布取消記者會

駐立代表：台灣將設「2億美元」基金　投資立陶宛產業

立陶宛外交部「歡迎台灣設代表處」：此決定堅定不移

哈薩克近百名員警受傷　200多名騷亂施暴者被捕

瑞士媒體爆：中國要求台商必須為「統一」做出貢獻

快訊／天然氣飆漲！　哈薩克抗議者焚燒阿拉木圖市長辦公室

以台灣為名設代表處　立陶宛國會議長「不認為有錯」

手機太耗電吃不消！達人教你「1個小撇步」秒殺吃電大魔王

英擬推快篩陽性「無症狀者」免PCR檢測！　全國100萬人隔離中

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

大貨車違停買便當「以為沒人在」　下秒起步離開...竟意外壓死老闆

大反差！超正跨性別男秒切聲線　假掰僞音→爽朗原聲嚇翻網友！

說好的安慰呢？柴柴被狗咬掰咖　姐來關心竟一起跛腳跳！媽笑爆

雲林賓士「無煞車」撞聯結車慘死　副駕女移工衝破玻璃血掛引擎蓋

「波蘭總統」染疫自我隔離中　全國疫苗接種率僅63%

緊急剎車！國會暴動周年前夕　川普宣布取消記者會

駐立代表：台灣將設「2億美元」基金　投資立陶宛產業

立陶宛外交部「歡迎台灣設代表處」：此決定堅定不移

哈薩克近百名員警受傷　200多名騷亂施暴者被捕

瑞士媒體爆：中國要求台商必須為「統一」做出貢獻

快訊／天然氣飆漲！　哈薩克抗議者焚燒阿拉木圖市長辦公室

以台灣為名設代表處　立陶宛國會議長「不認為有錯」

手機太耗電吃不消！達人教你「1個小撇步」秒殺吃電大魔王

英擬推快篩陽性「無症狀者」免PCR檢測！　全國100萬人隔離中

安全帽要價「3.5萬」！SuzukiＸArai全球限量70頂　日本1／11開賣

林昶佐若遭罷免會接棒補選立委？　王世堅：感謝大家推薦

早知張庭做傳銷「有人罩」！　廣告小妹抖網友被洗腦內幕：活該

減重心好累！營養師激推「8款低卡鹹食」，深夜吃超滿足

藍營傳動員癱瘓「返鄉列車」　綠委：國民黨認清自己失去年輕世代支持

趁冬天把皮膚白回來！醫曝「美白3關鍵」：維生素C這時吃最有效

「波蘭總統」染疫自我隔離中　全國疫苗接種率僅63%

袁惟仁被判植物人…兒拚工作「早上才返家」　陸元琪曬私訊截圖：我會哭

昔玉女甜心歌手消失4年　悄改名「攻讀美國名校」現況曝光！

桃機再增3名清潔員染疫「Ct值曝光」　皆為二航廈大夜班

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

國際熱門新聞

黑道老大生殖器手術失敗　怒派小弟殺護理師

受不了手機太耗電！達人曝1招秒殺吃電大魔王

立陶宛遭中國8點全面打壓　總統：以「台灣」設館是錯誤

南韓高鐵發生出軌意外　車廂慘況曝光

護理師染疫昏迷28天命危！　「大劑量威而鋼」奇蹟救回

80kg胖妹靠生存遊戲甩肉變「軍武女神」

湖底驚現神秘黑影！網嚇傻：是秘密軍事基地

老公吵架就去打電腦　人妻翻出「這清單」毛了

立陶宛歐議員粗口噴總統：可悲總統建議向共產低頭

萬獸之王變大貓　女霸氣把凶猛獅抱走

3屁孩放沖天炮　10秒炸出火球燒光店

以色列研究：打第4劑疫苗1週後　體內抗體變5倍

WHO：Omicron感染「症狀較輕微」

隕石7.2萬km/h飆速爆炸　他胸口狂震

更多熱門

相關新聞

立陶宛設台灣代表處後續「3套劇本」　前外交官：中共吞不下這口氣

立陶宛設台灣代表處後續「3套劇本」　前外交官：中共吞不下這口氣

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）日前對當地媒體表示，以台灣為名成立代表處是個錯誤，事後國會議長希米利特表示不認同，並質疑瑙塞達為何等到中國施加政經壓力後才批評這項決策。對此，前外交官前外交官劉仕傑分析，後續可能發生的三種劇本。

以台灣為名設代表處　立陶宛國會議長不認為有錯

以台灣為名設代表處　立陶宛國會議長不認為有錯

立陶宛總統稱用「台灣」開館錯誤　北京：認識到錯誤是正確的

立陶宛總統稱用「台灣」開館錯誤　北京：認識到錯誤是正確的

立陶宛抗中抗俄又挺台？

立陶宛抗中抗俄又挺台？

立陶宛對台態度生變？　黃奎博示警：北京嚴堵立陶宛避免雪球效應

立陶宛對台態度生變？　黃奎博示警：北京嚴堵立陶宛避免雪球效應

關鍵字：

立陶宛台灣代表處

讀者迴響

熱門新聞

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

已婚育1子　女歌后突宣布出家！

《雪降花》「Jisoo同學」金美秀驟逝　「死因保密」享年30歲

臥龍洞3屍命案！情侶檔今解剖

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

頑童小春開嗆！出手攻《全明星》的他：做實質的看看

木子小姐相驗結果出爐！男友自責發聲

桃機再傳增3例確診　累計共8例

私訊王力宏內容遭曝光！　Yumi閨蜜反擊：根本蕩婦羞辱

「越南周子瑜」泡溫泉！入浴20秒讓46萬人朝聖

Yumi傳給王力宏「完整訊息」曝光！

點名打2劑這牌疫苗　前台大醫憂心

Netflix「1月下架片單」一整排經典神作！

真理女神YouTuber突宣布頻道停更！

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面