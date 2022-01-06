義美送的「報恩小泡芙」去了哪裡？　立陶宛媒體人曝正解

▲立陶宛一名媒體人在臉書上曝光，義美回贈2貨櫃的「報恩小泡芙」最終去向。（圖／翻攝自Facebook／Andrius Tapinas）

記者張寧倢／綜合報導

立陶宛去年7月捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，除了台灣政府致謝以外，不少台灣民眾為了「報恩」購買立陶宛產品、捐出善款，而義美食品總經理高志明更回贈2貨櫃的小泡芙。許多人好奇這4萬多盒的「報恩小泡芙」最後到了誰手中？立陶宛一名媒體人塔皮納斯（Andrius Tapinas）最近就透露了這些泡芙餅乾的去向。

▲塔皮納斯表示，他收到立陶宛受贈訊息後，立刻就想到了養老院的阿公阿嬤們。（圖／翻攝自Facebook／Andrius Tapinas）

塔皮納斯在臉書發文指出，夏季某天他接到立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）的來電，請他幫忙分送來自台灣義美食品公司的禮物──很受歡迎的小泡芙點心。他立刻想到了第一波新冠疫情時，他帶著醫療設備和巧克力等甜點到養老院探視年長者，當時他就發現，獲得這些小點心對於阿公阿嬤們來說，比拿到口罩或呼吸器更加開心，他們不停地拍照，看來欣喜若狂。

於是，塔皮納斯便向副部長表示，會將這些小泡芙分送到各地養老院、照護機構與慈善單位，由塔皮納斯所屬的Laisvės TV負責協調其他合作單位，目標是要將這3734箱、逾4.4萬盒的小泡芙送往共計156個地點。從秋季貨櫃入港後的清關作業，找尋暫存的倉儲地點等，經歷一連串努力後，終於在12月完成這項分送任務，除了老人照護中心外也包括移工營地。

塔皮納斯說，對於那些缺乏社會關注的人們，在聖誕佳節收到這些泡芙點心，至少讓他們的假期能感到更甜蜜一些，他們非常感謝義美為很多人創造了更好的聖誕節。

►感謝立陶宛2萬劑疫苗 義美小泡芙加碼「送2貨櫃」

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