　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

義美送的「報恩小泡芙」去了哪裡？　立陶宛媒體人曝正解

▲▼義美回贈的「報恩小泡芙」去哪了？立陶宛媒體人曝解答。（圖／翻攝自Facebook／Andrius Tapinas）

▲立陶宛一名媒體人在臉書上曝光，義美回贈2貨櫃的「報恩小泡芙」最終去向。（圖／翻攝自Facebook／Andrius Tapinas）

記者張寧倢／綜合報導

立陶宛去年7月捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，除了台灣政府致謝以外，不少台灣民眾為了「報恩」購買立陶宛產品、捐出善款，而義美食品總經理高志明更回贈2貨櫃的小泡芙。許多人好奇這4萬多盒的「報恩小泡芙」最後到了誰手中？立陶宛一名媒體人塔皮納斯（Andrius Tapinas）最近就透露了這些泡芙餅乾的去向。

▲▼義美回贈的「報恩小泡芙」去哪了？立陶宛媒體人曝解答。（圖／翻攝自Facebook／Andrius Tapinas）

▲塔皮納斯表示，他收到立陶宛受贈訊息後，立刻就想到了養老院的阿公阿嬤們。（圖／翻攝自Facebook／Andrius Tapinas）

塔皮納斯在臉書發文指出，夏季某天他接到立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）的來電，請他幫忙分送來自台灣義美食品公司的禮物──很受歡迎的小泡芙點心。他立刻想到了第一波新冠疫情時，他帶著醫療設備和巧克力等甜點到養老院探視年長者，當時他就發現，獲得這些小點心對於阿公阿嬤們來說，比拿到口罩或呼吸器更加開心，他們不停地拍照，看來欣喜若狂。

於是，塔皮納斯便向副部長表示，會將這些小泡芙分送到各地養老院、照護機構與慈善單位，由塔皮納斯所屬的Laisvės TV負責協調其他合作單位，目標是要將這3734箱、逾4.4萬盒的小泡芙送往共計156個地點。從秋季貨櫃入港後的清關作業，找尋暫存的倉儲地點等，經歷一連串努力後，終於在12月完成這項分送任務，除了老人照護中心外也包括移工營地。

塔皮納斯說，對於那些缺乏社會關注的人們，在聖誕佳節收到這些泡芙點心，至少讓他們的假期能感到更甜蜜一些，他們非常感謝義美為很多人創造了更好的聖誕節。

►感謝立陶宛2萬劑疫苗　義美小泡芙加碼「送2貨櫃」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►冬天衣櫃不再少一件衣服的祕技！

ET快訊
嘉義2車對撞「竟變道路藝術」　網驚：不可思議的平衡
Omicron襲台！　第三劑怎選「10大QA」一次看
高端搶翻了！醫揭「1原因」證實：已經打完了
義美送的「報恩小泡芙」去了哪裡？　立陶宛媒體人曝正解
歌友會大媽不怕！　比YA自曝：昨天才去南投
一代傳奇劉媽媽苦撐　夜店一切為六「還是租不掉」
「歌友會800人跨年現場」影片曝！人多嗨到爆　距離近到要側身
日本都市傳說襲台！　「手機桌布換成她」招財又爆桃花
快訊／女清潔工「歌友會打麻將」畫面曝！牌咖距離極近危險了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美專家建議「12至15歲孩童」接種輝瑞加強針　CDC最快本周實施

日已婚警傳「屍體照」給小三！認了「想耍帥」偷跟同事要殺人現場照

南韓冷凍倉庫驚傳大火！3名消防員打火受困失蹤...現場尋獲遺體

染Omicron像感冒！常見8種早期症狀曝　少數出現掉髮或結膜炎

俄國「火箭殘骸」失控！秒速7.5km急速墜地球　美軍密切監測

義美送的「報恩小泡芙」去了哪裡？　立陶宛媒體人曝正解

費城公寓清晨惡火！12人喪命「含8名兒童」　煙霧偵測器沒響

沖繩新增980例創新高！擬宣布「蔓延防止措施」　駐日美軍成破口

「3歲筋肉浩克」1歲半能搬家具！罹罕病迎轉機　長大健美身材走鐘

巨乳妹「賣屁」2月賺550萬！突心臟刺痛掛急診　醫一看搖頭：太多了

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

能救先救！馬公漁市賣抱卵母蟹　公視前董事長霸氣全部買下放生

半夜沙灘散步突驚見一群「沙頭」　狂亂晃發出怪叫ㄎㄧㄤ度爆表XD

台大女學生墜樓亡疑為「木子小姐」　父親連夜做筆錄沉默返家

賀軍翔模仿無尊「大露牙齦」崩壞了XD　洗完澡直播「下半身沒穿」藍隊全暴動

貴賓6寶洗香香一見爸肉球猛抓牆　老么Q彈狂跳迎接他楞：多久沒見

美專家建議「12至15歲孩童」接種輝瑞加強針　CDC最快本周實施

日已婚警傳「屍體照」給小三！認了「想耍帥」偷跟同事要殺人現場照

南韓冷凍倉庫驚傳大火！3名消防員打火受困失蹤...現場尋獲遺體

染Omicron像感冒！常見8種早期症狀曝　少數出現掉髮或結膜炎

俄國「火箭殘骸」失控！秒速7.5km急速墜地球　美軍密切監測

義美送的「報恩小泡芙」去了哪裡？　立陶宛媒體人曝正解

費城公寓清晨惡火！12人喪命「含8名兒童」　煙霧偵測器沒響

沖繩新增980例創新高！擬宣布「蔓延防止措施」　駐日美軍成破口

「3歲筋肉浩克」1歲半能搬家具！罹罕病迎轉機　長大健美身材走鐘

巨乳妹「賣屁」2月賺550萬！突心臟刺痛掛急診　醫一看搖頭：太多了

台灣捐血率世界第一！輔大學生拍出驕傲　投稿坎城青年創意競賽

快速圍堵疫病！新冠疫情闖防線　蘇貞昌：目前還沒有潰堤

黃竣民／都2022年了　國軍仍靠「伙食」招兵買馬！

簡訊收「徵飯店試住員」！「500字+照片」爽拿5萬　他揭暗黑真相

美專家建議「12至15歲孩童」接種輝瑞加強針　CDC最快本周實施

Lexus NX賣爆！賓士GLC休旅車還不改款　老司機急了：動作快一點

嘉義民雄2車相撞「各自兩輪離地」　網驚：不可思議的平衡

統一獅肯定布雷克貢獻　年薪推測超過40萬美元

曾莞婷暗巷突遭尾隨攻擊！怪男拿「安全帽狠砸頭」　她嚇到崩潰留陰影

犀利美食家攜手國宴大廚老公　Podcast聊到你口水直流！

國際熱門新聞

黑道老大生殖器手術失敗　怒派小弟殺護理師

受不了手機太耗電！達人曝1招秒殺吃電大魔王

研究：打加強針　死亡率狂降90%

美聯準會會議紀錄釋鷹派訊號　美股大幅收跌392點

義美回贈立陶宛「報恩小泡芙」去向曝光

立陶宛外交部回應台灣「2億美元」投資基金

立陶宛下令國營鐵路公司　不與中資橋樑建造商簽約

哈薩克全國進入緊急狀態　白宮及聯合國呼籲克制

男友亂倫繼妹！女大生見激戰片崩潰

哈薩克燃料價格飆漲　首都爆發動亂影片曝光

湖底驚現神秘黑影！網嚇傻：是秘密軍事基地

瑞士媒體：中國要求台商必須為統一做出貢獻

專家：美中因台灣關係緊繃　將成亞洲2022首要風險

「靈犬萊西」真實版！忠犬帶警到車禍現場救主人

更多熱門

相關新聞

台灣將設2億美元「中東歐投資基金」　羅致政：強化立陶宛經貿關係

台灣將設2億美元「中東歐投資基金」　羅致政：強化立陶宛經貿關係

立陶宛因允許設立以台灣為名的代表處，遭受中國大陸政治與經濟脅迫，駐立陶宛代表黃鈞耀昨（5日）稱，台灣將設立2億美元規模的「中東歐投資基金」，投資雙方戰略意義產業，時值立國總統瑙塞達日前稱「我不認為台灣開設代表處是個錯誤，而是這個名字，沒有與我協調」，時間點敏感。對此，民進黨立委羅致政今（6日）受訪說，台灣對於立陶宛力挺台灣的立場非常感動，強化雙邊經貿關係符合雙邊利益。

立陶宛總統：台灣代表團未違反一中原則

立陶宛總統：台灣代表團未違反一中原則

立陶宛下令國營鐵路公司　不與中資橋樑建造商簽約

立陶宛下令國營鐵路公司　不與中資橋樑建造商簽約

立陶宛外交部回應台灣「2億美元」投資基金

立陶宛外交部回應台灣「2億美元」投資基金

駐立代表：台灣將設2億美元基金　投資立陶宛產業

駐立代表：台灣將設2億美元基金　投資立陶宛產業

關鍵字：

立陶宛捐贈疫苗報恩小泡芙義美小泡芙贈台疫苗

讀者迴響

熱門新聞

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

《全明星》比賽爆意外！20歲藍隊主將急送醫

王力宏離婚風向大轉！網友湧李靚蕾微博狂噴

切割李靚蕾財產對半分！　王力宏返台「手機反拍媒體」背後藏內幕

木子小姐相驗結果出爐！男友自責發聲

多人呼吸道症狀看診　醫曝Omicron症狀和感冒難分

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

確診清潔工連5天到場！金嗓歌友會現場曝光

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

台積電掛721元買22張　網封大學長

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

網紅張比比偷腥攝影師！丈夫求償金額曝

國鼎飆漲67%「開盤8分鐘」暫停交易！他搶買75張　賺957萬

氣溫僅16度！APPLE遊花蓮「泳池辣照」曝光

驚！40多歲金控品牌長驟逝　 公司只說「職務調整」

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面