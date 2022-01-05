張亞中聲援罷昶：林昶佐開始注意萬華人　罷免越多「民主政治才會好」

▲張亞中與應曉薇5日號召民眾下架林昶佐。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市第五選區立委林昶佐罷免案於9日登場，國民黨籍台北市議員應曉薇5日與孫文學校校長張亞中合體，一起到萬華青年公園呼籲民眾罷免林昶佐。張亞中表示，只有罷免活動越多，台灣民主政治才能走得更好，而現在民進黨有4大優勢，希望民眾仍能捍衛是非正義價值、踴躍投票，讓所有不負責任的立委心生警惕。

應曉薇、張亞中5日上午赴萬華青年公園進行「鑼鼓喧天齊罷昶」行動，張亞中表示，自己居住在台北市，受應曉薇邀請參與該場活動，捍衛台灣民主價值非常重要，只要是對的事情就應該去做，不管個人身份立場，對的事就要做；林昶佐作為萬華區立委，沒有盡到保護萬華區人民權利，甚至還讓萬華區形象受到影響，因此相當能理解民眾的憤怒。

被問到會不會有後續罷免活動？張亞中說，當然會有，如果有相關活動能夠出席，他絕對會出席，這是台灣民主非常重要的一步路，要告訴立委，如果平常都在混、完全不在乎人民權益，那當然要被唾棄、被罷免，「只有罷免活動越多，台灣民主政治才會走得更好。」只見林昶佐最近出現在萬華次數比以往多，開始注意到萬華人態度，這就是民主政治的可貴。

張亞中強調，罷免權是人民對抗不良官員的最重要政治武器，希望外界不要被政黨操作，現在民進黨就在玩政黨對決，連總統蔡英文都親自出來保駕護航，代表過去身為時代力量黨籍的林昶佐，其實都是民進黨在護航；民進黨把罷免案打成政黨對決，就像操作公投案一樣，還將罷免案與中二立委補選綁在一起，就是民進黨的策略。

張亞中痛批，民進黨現在有4大優勢，第一是基本盤比國民黨多，第二是有龐大行政資源，第三是主流電視節目幾乎都站在綠營，第四則是顛倒黑白，希望民眾了解並行使權利，讓罷免案繼續往前走，不要屈服於政治威力下，捍衛是非正義價值，踴躍出來投票，讓所有不負責任的立委心生警惕。

而應曉薇也預告，接下來還會有其他活動，並且邀請「神秘嘉賓」，希望能讓全台灣人看到「萬華不是疫情破口」，「我們沒有仇恨、沒有藍綠，我們有的就是要跟台灣人正名『萬華不是疫情破口』。」

關於外傳國民黨要找前立委林郁方出來罷昶？應曉薇說，林郁方該出來時就會出來，選舉輸贏就在這週，對於罷免造成中正萬華市民不好的生活品質，她感到很抱歉，但自己已有盡量低調，希望民眾原諒，並於9日同意罷免林昶佐。