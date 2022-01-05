女千字文控性侵墜樓亡　兄貼文感謝檢察官看到被害者的無助恐懼

▲衛生局林姓女員工控遭廖姓前執行長性侵輕生 。（圖／翻攝臉書）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府衛生局一名林姓女職員2020年7月，從衛生局頂樓墜落身亡，生前曾字「千字文」痛訴遭到前長官、某長照護理機構執行長廖男性侵，林女父母事後也對廖男提告，原本新北地檢調查後認定證據不足，採不起訴處分，5日再議後卻逆轉，依妨害性主案件起訴，具體求刑15年，林女哥哥也在臉書寫下「感謝檢察官看到被害者無助恐懼的心境」。

▼衛生局林姓女員工與廖姓前執行長曾親密拍照 。（圖／翻攝臉書）

林女以死明志後，家人不捨她蒙冤，怒向廖男提告。新北地檢署原以證據不足不起訴處分，但案經再議發回新北地檢署重新偵辦後，檢察官調查她生前的所有發文，同時比對父母、同事等相關證詞後，認為她的死亡是由於羞憤而導致，而她的死亡又與廖男性侵她得逞的犯行有因果關係，但廖男犯後卻否認犯行，始終飾詞狡辯，未見絲毫悔意、犯後態度惡劣，依法起訴廖男，並向法官請求從重量刑15年。

▼新北檢察官逆轉起訴，林女哥哥在臉書感謝檢察官 。（圖／翻攝臉書）

廖男遭起訴後，林女的哥哥在臉書發文，還標記林女臉書帳號，「這段時間承蒙許多人無私的幫助，終於將此案送進法庭，這次的再議成功，真的很感謝檢察官看到了在隱密犯罪中被害者的無助恐懼的心境。也請大家持續關心,並不要忘記那位女孩。」

持續協助林女家屬的社運人士王奕凱，也在臉書發文「今日收到起訴書後，真的難掩激動，家屬也同意立即公佈給大眾知道，希望讓許多可能與林女有同樣遭遇的受害人，可以多一些鼓舞，這些性侵的事情不會因為當事人的死亡而讓加害者逃離其應該負的罪責。」

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