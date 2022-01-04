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乾爹花100萬約砲15歲少女　「逼續約8次」被逮下場慘了

▲▼性行為,性交易（示意圖／取自Pixabay）

▲北市洪姓男子「續約」少女性交易每次給5萬元，被逮賠150萬元換緩刑（示意圖／取自Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

台北一名洪姓男子2020年大手筆以一次100萬元價碼，和1名15歲少女到飯店開房性交易，事後抽回50萬元，要少女每次陪睡就再給5萬元，少女禁不起誘惑，赴約8次果真拿到錢，都存進洪男借她用的帳戶裡，不料第9次剛踏進飯店就被查獲，洪男到案全部認罪，允賠少女家長150萬元達成和解，台北地院輕判洪男1年10月徒刑、緩刑2年，除須依約賠錢、不得再侵犯任何少女，且須接受法治教育9小時，若有違反就撤銷緩刑。

判決指出，洪男前年（2020年）在1個專門讓少女找乾爹包養的網站，結識本案當時將滿16歲的少女，說好嘿咻1次就給100萬元，少女心動，同年7月陪洪男到飯店開房滾床單，洪男事畢也將錢匯進借給少女使用的帳戶，之後想再約少女親熱，少女嫌痛拒絕。

洪男於是取回50萬元，引誘少女若陪他性交易，1次就給5萬元，少女禁不起誘惑，從同年11月滿16歲後，每隔1到2周就跟洪男去開房，8次「續約」性交易果真共拿到40萬元，少女確認有入帳，去年（2021年）3月24日晚間8時許第9度赴約，剛踏進飯店就被警員盤查發現。

洪男在房內被逮，送辦後全部認罪，坦承知道少女年齡且為在學生，還會問少女何時要考試，少女也表示為了每次5萬元的誘惑，才一再跟洪男性交易。

法官認定洪男觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》引誘使少年為有對價之性交行為罪，可判1年以上、7年以下徒刑，得併科罰金300萬元，考量洪男允諾賠償少女家長150萬元達成和解，且已先付20萬元，將洪男所犯9個既遂、1個未遂行為，各判刑7月到1年2月，合併應執行1年2月徒刑。

法官並以洪男已有悔意、應無再犯之虞為由，准他緩刑2年、須付保護管束，且應依約完成賠償，不得再性侵任何兒童、少年，外加接受法治教育9小時，培養正確法治觀念。可上訴。

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