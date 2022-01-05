手機太耗電吃不消！達人教你「1個小撇步」秒殺吃電大魔王

記者葉睿涵／編譯

iPhone用戶最大的困擾應該就是手機用久了，電池續航力就會降低，因此大家不斷找尋方法來減少手機的耗電量。TikTok百萬網紅卡達瑪（Kadama）最近就在影片中分享了一個「節電小撇步」，只要照著做就能讓手機電池續航更長時間。

▲TikTok網紅卡達瑪指出，只要使出一個小撇步，就能延長手機電池的續航能力，下同。（圖／記者葉睿涵攝）

據《紐約郵報》報導，卡達瑪指出，手機APP不斷在後台運行，很有可能會導致手機變得十分耗電，因此用戶可以從手機的「設定」功能中，找到「一般」的選項，並進入「背景APP重新整理」，將該功能關閉，這樣手機APP就不會在後台不斷重複刷新或運行，從而減緩電量消耗的速度。

在完成上述步驟後，卡達瑪也建議人們到手機的「電池」選項中，找到「電池健康度」，並開啟「最佳化電池充電」功能，來延長iPhone電池壽命。卡達瑪表示，在完成這些步驟後，用戶就可以輕鬆地防止APP「狂吞電量」，並讓手機電池續航更長時間。

自從人們知道APP在後台運行可能會很耗電後，就有很多人在使用手機時，會順手上滑到後台關閉APP，不過之前蘋果公司就曾指出，一直開開關關APP反而會造成電力的耗損。因此，卡達瑪的這個小妙招可能是在APP「快速吃電」和一直開關APP之間一個較好的做法。

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