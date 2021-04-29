　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中　專家教你2招急搶救

▲▼使用手機。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲使用手機看謎片將讓手機中毒的風險大增。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

許多人因為手機的方便性與私密度較高，而喜歡使用手機上網。據Data Reportal統計，全球16至44歲用戶在上網時，有超過50%時間都是以手機作為上網媒介的，不過外媒提醒，如果用戶經常使用手機進入色情網站或看謎片的話，那就有可能會讓手機曝露於中毒的風險之下。

▲▼全球16至44歲的用戶在上網時，有超過50%的時間都是使用手機上網。（圖／翻攝自Data Reportal網站）

▲16至44歲的用戶在上網時，有超過50%的時間都是使用手機上網。（圖／翻攝自Data Reportal網站）

色情網站一直都是駭客們用來散播惡意攻擊軟體或病毒的首選，而使用智慧型手機瀏覽色情網站，會讓用戶無法從縮網址判斷，連結是否會將你轉至正確的網站，從而讓惡意攻擊軟體有機可乘，進而導致手機中毒。

另外，在使用手機瀏覽色情網頁時，經常會自動彈出一些網頁、賺錢軟體或是鼓勵用戶安裝來路不明的遊戲、APP等等連結。這些都是很有可能為手機招來木馬程式的途徑。一旦手機木馬中毒的話，駭客就可以在後台偷偷下載惡意收費的軟體，導致用戶的電話費飆高。

▲▼駭客會透過色情網站竊取用戶資料。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲駭客會透過色情網站竊取用戶資料。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

外媒也提醒，如果手機在沒有硬體損壞的情況下，出現自動開關機、當機、耗電變快的現象，那很有可能就是中毒了；而手機的文件、通訊錄、短信、相簿等功能突然無法使用，則可能是因為病毒正在竊取手機內的隱私，用戶必須趕快採取行動，以免個人資料遭洩。

那如果手機不幸中毒的話該怎麼辦呢？3C達人也為用戶們提供了解決妙招，用戶可以通過手機的防毒軟體來消滅病毒，或是選擇採取「格式化」和「恢復出廠設置」的方法，讓病毒統統消失。不過，要徹底「殺毒」並不容易，因此外媒建議，用戶在上網時不要亂點入奇怪的網站，更不要使用手機看謎片，才是上策。

Dyson無線吸塵器「特價9799元」　買一送四超划算！

ET快訊
認定是「防疫旅館群聚感染」　醫嘆這關難過：好久沒頭皮發麻
辛龍為劉真「二度喊告前老闆」　康康無奈說話了
快訊／國1驚傳貨櫃車翻落邊坡！　車流回堵
「鋒面又要來」2區迎雨　時間點出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中　專家教你2招急搶救

大街飄「焚屍味」！印度每分鐘死2人...她恐懼：覺得自己離死亡很近

「幫鄰居顧狗」卻慘死！母女遭2比特犬突襲　7歲童傷重亡

她把「馬桶當碗公」特調飲料！裝杯給朋友一口乾了　全網噁瘋

每分鐘2人死於新冠！　陸學者：印度正經歷「社會超級大倒退」

AV嫩妻就是他介紹的！　仲介大爆「4千人斬富豪」生前包養3大條件

為了救祖父！他上網求氧氣　反遭認定造謠「意圖引發恐慌」恐坐牢

生下近6kg巨嬰！嫩媽「孕肚太大」皮膚繃到流血　醫師以為雙胞胎

日富豪AV嫩妻下海片遭起底！嬌嗔畫面曝...登素人榜銷量第一

印度疫情崩潰工廠卻不能停工　台商曝「每天看到有人確診」

朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」

鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

柔道童媽落淚鞠躬「別再指責舅舅」　願原諒小四學長：不怪罪那孩子...

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

鼓鼓「被拉泳褲」怒了！網揪關鍵畫面 是紅隊女星...他揭真相超大器

厭世臉服務生遇上奧客大鬧餐廳　一言不合就客訴！網笑：好真實

【Fred吃上癮】菜喳特別企畫！正宗特級廚師流魚香ROLLS食譜

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中　專家教你2招急搶救

大街飄「焚屍味」！印度每分鐘死2人...她恐懼：覺得自己離死亡很近

「幫鄰居顧狗」卻慘死！母女遭2比特犬突襲　7歲童傷重亡

她把「馬桶當碗公」特調飲料！裝杯給朋友一口乾了　全網噁瘋

每分鐘2人死於新冠！　陸學者：印度正經歷「社會超級大倒退」

AV嫩妻就是他介紹的！　仲介大爆「4千人斬富豪」生前包養3大條件

為了救祖父！他上網求氧氣　反遭認定造謠「意圖引發恐慌」恐坐牢

生下近6kg巨嬰！嫩媽「孕肚太大」皮膚繃到流血　醫師以為雙胞胎

日富豪AV嫩妻下海片遭起底！嬌嗔畫面曝...登素人榜銷量第一

印度疫情崩潰工廠卻不能停工　台商曝「每天看到有人確診」

樂天4失誤花光6分領先　曾總檢討：敗給自己

6搶1球員、教練　5月2日賽後晚上打疫苗

福原愛手握「極祕筆記」…江宏傑言語暴力全記下！日媒：官司會逆轉

桃機7小時6航機遭鳥擊！華航迫降松山　關鍵原因竟和下雨有關

辜寬敏揚言放棄資政、民進黨員身份　總統府：有充分了解他的主張

徐薇淩LPGA女子世錦賽首輪抓4鳥繳出71桿　暫時並列28

巨型貴賓「緊抓牆」拒洗澡　遭壯碩爸硬扛走好無奈：救汪喔！

大≠量多！10大哺乳迷思曝　醫勸「別亂補」：2食物恐害塞奶風險增

蘇慧倫花一整天備三菜一湯　竟曝拿手菜：是煮白飯

藍議員憂華航染疫重創桃園經濟　鄭文燦承認確診事件有擴大

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

富豪生前留一手！3.4億遺產AV嫩妻一毛也拿不到

印度缺救護車！他們「夾屍3貼」送亡母火葬

下課忘關視訊...男老師「忘情吸雪乳」21秒畫面曝

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

日富豪AV嫩妻下海片遭起底...嬌嗔畫面曝光！

印染疫記者「死亡直播」震撼實錄

村民嗆「會傳染」拒染疫妻遺體！7旬翁蹲路邊哭

辣師巨乳被歧視！赴美賣慾照逆轉人生

威廉王子無法原諒梅根！全因「她對凱特做的事」

偷吃小姨子！他連轟4槍斃了孕妻

色叔想性侵姪女　被她男友斷根餵豬

富豪娶AV嫩妻健康「詭異惡化」

更多熱門

相關新聞

聚會只顧講電話　男被朋友捅死

聚會只顧講電話　男被朋友捅死

南非一名男子因為在聚會場合中，只顧用手機講電話，而忽略了人就在現場的朋友們，沒想到因此引發其中一人不滿，竟然持刀往他胸口捅了2下，雖然被緊急送到醫院治療，仍然被宣告不治身亡。

二手拍賣見女用機！內行揭真相

二手拍賣見女用機！內行揭真相

68歲男1萬援交20歲妹！她進房一看反悔還提告

68歲男1萬援交20歲妹！她進房一看反悔還提告

患者鼻喉出血！印度病毒現「三重突變」

患者鼻喉出血！印度病毒現「三重突變」

iPhone 12夢幻紫色預購現殺2010元　買大容量更划算

iPhone 12夢幻紫色預購現殺2010元　買大容量更划算

關鍵字：

手機病毒謎片

讀者迴響

熱門新聞

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

快訊／羅志祥不忍了！　IG預告八點公布大八卦

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

即／MC姐留言：我走了　猛鬼國宅墜下亡

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

案1112跳舞4.5小時！　舞場百人照片曝光

富豪生前留一手！3.4億遺產AV嫩妻一毛也拿不到

諾富特飯店清空！陳時中廣播致歉：造成不便感到歉意

印度缺救護車！他們「夾屍3貼」送亡母火葬

下課忘關視訊...男老師「忘情吸雪乳」21秒畫面曝

台中7歲童現況曝光！父含淚進病房傻了：謝謝這份禮物

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

羅志祥耍人網友氣炸：以為很幽默嗎

更多

最夯影音

更多
朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」

朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」
鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面