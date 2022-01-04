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男友家驚見棉條！柯南女友1招秒知「有無偷吃」太神　網全跪了

▲▼ 女網友在男友衣櫥下發現棉條。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 桑德斯跪在地上想看清楚棉條。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名女網友在男友住處發現一條衛生棉條，懷疑對方金屋藏嬌，但沒有馬上質問男友或大動作查看他的聊天紀錄，而是使用一個妙招來查出男友究竟有沒有背叛她，令這名女子在網路上爆紅，網友紛紛稱讚她的聰明才智。

《每日星報》報導，女網友桑德斯（Lois Saunders）日前在TikTok分享這段經歷，影片中寫道，「當妳在男友衣櫥底下發現棉條和睫毛膏，對方卻矢口否認的時候，妳必須自己調查。」

@loissa4 #tampax ♬ original sound - Lois Sa

畫面中可見，沾滿灰塵的衣櫥底下有一條黃色包裝的棉條，還有一支睫毛膏，但都不屬於桑德斯，令她開始感到焦慮，趴在地上用手機開手電筒仔細查看，事後將這件事告訴男友，對方堅決否認有劈腿，但桑德斯不相信，決定自己查清楚。

桑德斯於是聯絡衛生棉條製造商，提供包裝上的編號，詢問這條棉條的製造日期，名為葛蕾絲的員工寄來一封極為詳細的回信，告訴她製造日期是2019年12月11日，也就是她和男友正式交往之前，還男友一個清白。男友也堅稱自己是無辜的，因為他從來沒掃過衣櫥底下，根本不知道下面有棉條，猜測可能是前房客遺留的物品。

這段影片至今吸引370萬次觀看，許多網友都對桑德斯追根究柢的精神表示佩服，紛紛留言，「萬一我被綁架，請找她解決我的案子」、「這太驚人了」、「女生是很聰明的」。

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