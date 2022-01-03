渣男裝富二代騙4女供養揮霍　她收iPhone新機帳單才知人財兩失

▲20多歲何姓男子佯裝30多歲美國返台的富二代，詐騙4女共約100萬元。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

何姓男子自稱是美國富二代，獨自在台生活，上網尋找可以共同生活的朋友，1名年輕女子與何男交往約半年，發現何男不時開口借錢，還跟她拿了信用卡說要買機票一起出國跨年，實際上拿去買iPhone手機，女子死心上網公布交往經過，才知道另外還有3女也受騙，4人共損失百萬元，何男最後被台北地檢署依詐欺罪起訴。

檢警調查，何姓男子的家人都在南部，曾有短暫在飯店月領約2萬元的薪資紀錄，2016年起就沒有工作收入，卻開始在交友網站po出自己穿戴名牌的炫富照，甚至為了讓自己事業有成的的故事更讓人信服，明明才20多歲，卻假裝已經30幾歲，家人在美國經營汽車零件業，財力雄厚，留他1個人住在台北市信義區的高級社區。

▲何男會用各種理由向女性借錢，佯稱家中金援到了就可還款。（示意圖／pxhere、pakutaso）

何男從2018年6月起，憑著三寸不爛之舌，用各種理由向人借錢，也曾向1名被害人佯稱自己時常往來新加坡，可以幫忙換匯，騙到錢之後又用各種理由推託，不把外幣還給人家，另外有名受騙女子已經決定不再理會何男，卻因為何男說要見面還款，因此前往餐廳赴約後，何男竟然又說忘了帶錢包，讓被害人氣炸又要白付一筆錢。

此外，有2名女子先後相信何男的身世，與他交往各約半年時間，何男有時會說家裡來不及提供金援，需要暫時借款支應，2名彼此時間不重疊的女友，都會提供信用卡或現金給何男使用，但何男借錢都不還，甚至說要一起出國跨年，卻還要女朋友提供信用卡讓他購買機票，結果女朋友收到信用卡帳單，竟是去購買iPhone手機，才死心分手。

▲被害人上網控訴何男詐騙，才發現自己不是唯一的受害人。（圖／免費圖庫）

直到2020年6月間，這4名受害人分別將自己的遭遇po網，才發現彼此都被何男用相同手法騙走10幾萬到30幾萬，何男挨告後一度躲藏起來，被警方緝捕到案時，仍否認行騙，堅稱自己應該都有還錢，但檢察官不採信他的說詞，根據4名被害女子證詞以及刷卡紀錄等事證，依詐欺罪起訴。

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