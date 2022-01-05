賴清德臉書封面突換「合歡山登頂照」　莊瑞雄：就是想選總統

▲賴清德臉書封面換新照片。（圖／翻攝賴清德臉書）



記者杜冠霖／台北報導

副總統賴清德2日將臉書封面更換為合歡山登頂照，並寫下「勇敢自信，穩步前進」8字標題，引起不少猜測，對此，立委莊瑞雄今（5日）受訪指出，這哪有什麼意義，就是要選總統，賴清德在民進黨內算超級大咖，而且大家又不是現在才知道賴想選總統，「他已經是蓄勢待發。」

根據《ETtoday新聞雲》所做的最新十大政治領袖民調結果顯示：新北市長侯友宜在32位政治人物中被看好度第一，高達76.1%；賴清德排名第二；台北市長柯文哲排名第三；鴻海創辦人郭台銘排名第四；立法委員蔣萬安排名第五。第六到第十名的排名依序為桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫與衛生福利部長陳時中。

此外，為應對即將到來的縣市長選舉，民進黨去年12月召開中常會成立「2022年選舉對策委員會」統籌辦理，由主席蔡英文擔任召集人，委員會名單包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、前台中市長林佳龍、前黨秘書長洪耀福、黨秘書長林錫耀。

台北市長選戰激烈，立委蔣萬安呼聲最高、副市長黃珊珊被視為台北市長接班人，綠營則有多位人選被點名，包括衛福部長陳時中、前台中市長林佳龍、前文化部長鄭麗君、副總統陳建仁、知名主持人謝震武、綠營北市黨部主委吳怡農等，而前段時間復出的前高雄市長韓國瑜也攪亂一池春水，讓選情再添變數。

對於即將到來的縣市首長選戰，過去擔任民進黨北市黨部主委、曾提名柯文哲的莊瑞雄表示，民進黨參戰北市的人選真的很難找，且一定要出奇兵，先前被點名的衛福部長陳時中疫情控制得非常好，但現在新的疫情又有新的變化，所以還要觀察，「以我對陳時中的理解，他是全心全力投入防疫。」