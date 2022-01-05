南韓高鐵發生出軌事故　7人受傷！車窗恐怖碎裂慘況曝光

▲ 南韓高鐵發生出軌意外，車廂玻璃裂成蜘蛛網狀。（圖／翻攝自IG，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓高鐵KTX一班自首爾開往釜山的列車5日發生出軌事故，其中一節車廂脫離軌道，撞擊力道導致玻璃窗碎裂、車廂內物品掉落，造成7名乘客受傷。乘客拍下的照片可見，車窗整片裂成蜘蛛網狀，廁所內也一片狼藉。

▲ 車廂內廁所也受損。

《韓聯社》報導，根據韓國鐵道公社（KORAIL）及忠清北道消防本部，KTX-山川23號列車當地時間5日中午12時58分（台灣時間上午11時58分）通過永同隧道後發生意外，第4節車廂出軌，推測是因隧道內有鐵製零件掉落，列車撞上後脫離軌道。

當時車上載有旅客及車組員共303人，車窗破裂四濺，車廂內物品掉落一地，造成7人受到輕傷，其中一人送醫治療，其餘乘客則安排轉搭其他列車離開。一名乘客向《中央日報》提到，本想在車上小睡一下，沒想到突然「砰」的一聲，嚇得抱緊全身，蹲在走道上，「我看到外面有火花，還冒煙，想說自己是不是要死了」，車廂內廁所的馬桶也破裂漏水。

忠北消防本部說明，列車並非完全出軌，而是撞擊力道導致其中一節車廂脫軌。KORAIL人員則表示，目前推斷意外是列車在隧道內撞上某種物品導致，詳細原因仍有待國土交通部航空鐵道事故調查委員會調查。

這起事故也導致京釜高速鐵路雙向誤點超過1小時，大田至東大邱的KTX列車降速，部分路段則暫時停駛。KORAIL說明，事發後馬上派出人員搶修，可能需要一段時間，呼籲旅客暫時改搭其他交通工具，目標今天之內搶修完畢，6日首班車起恢復正常運行。

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