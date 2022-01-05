日本動物園老虎攻擊！釀3飼養員輕重傷　「咬人虎」真面目曝光

▲攻擊飼養員的是年約10歲的孟加拉虎「沃爾特」。（圖／翻攝自Facebook／那須サファリパーク）



記者張方瑀／綜合報導

日本櫪木縣一座動物園5日上午開園時，發生老虎攻擊飼養員意外，共有3人遭到攻擊，其中一名女性飼養員傷勢較重，目前園方已緊急休園，警方也正在調查事發經過；據了解，咬人的是一頭年約10歲的雄性孟加拉虎，身長約3公尺，體重達200公斤。

根據NHK報導，位於櫪木縣那須町的「那須野生動物園」在當地時間5日上午8時許，發生老虎攻擊飼養員的意外。消防部門透露，當時有3名飼養員準備將老虎從籠舍移到室外，照理來說，本來老虎和飼養員會隔著一扇門，但當時卻不知為何人和老虎會在同個空間，導致老虎出現攻擊行為，受傷的3名飼養員立刻緊急送醫，其中一名20多歲的女性飼養員傷勢較重，但意識都還清晰。

據了解，攻擊飼養員的是年約10歲的孟加拉虎「沃爾特」，牠身長3公尺，體重達200公斤。意外發生後，園方也緊急休園，所幸意外發生時是在開園前，沒有任何遊客受到影響，目前警方正在調查事發經過，不排除有人為疏失。

那須野生動物園內飼養著70多種動物，包含大象、長頸鹿等數量約在700隻；事實上，該動物園在1997年和2000年就曾發生過飼養員遭獅子攻擊的意外。

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