北韓疑射彈道飛彈！南韓急開國安會議　日相岸田文雄：非常遺憾

▲ 北韓今早朝東海發射一枚不明發射體。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓5日上午朝東海上空發射一枚不明發射體，推測應為彈道飛彈，射程約500公里。南韓政府緊急召開國安會議，對此事深表憂慮。日本首相也召開記者會表示，北韓接連射彈令人感到遺憾。

根據《韓聯社》，南韓軍方說明，北韓於當地時間5日上午8時10分（台灣時間7時10分）左右自內陸朝東海（我稱日本海）上空射出一枚推測為彈道飛彈的發射體，韓美軍方正聯手分析更多情報。

這是北韓新年以來首度展現武力，上一次試射武器則是在78天前，去年10月19日發射一枚新型潛射彈道飛彈（SLBM）。

北韓射彈後，南韓青瓦台聲明宣布，政府上午召開國家安全保障會議常任委員會緊急會議，商討應對方案，認為眼下維持國內外情勢穩定至關重要，北韓卻在此關頭試射，對此深表憂慮。官員也在會中再次確認，為化解兩韓緊張，必須與北韓重啟對話。

綜合《共同社》、NHK報導，日本海上保安廳當地時間8時13分表示，北韓疑似發射彈道飛彈，10分鐘後再度發布消息指出，發射體已經墜入東海，推測落在日本專屬經濟海域以外。

日本防衛大臣岸信夫說明，若是一般彈道導彈，推估射程約500公里。首相岸田文雄也召開記者會表示，繼去年以來，北韓接連發射飛彈，對此感到非常遺憾，已經下令相關部門全力蒐集情報，確認是否有飛機或船隻受損，並準備好應對任何突發狀況。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》