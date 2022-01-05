「小寒」開運5生肖把握賺錢機會　龍狗正財強、羊偏財旺

記者黃翊婷／綜合報導

今日（5日）是24節氣中的小寒，旺好運張明老師分享，隨著小寒到來，5個生肖的財運也會跟著來，分別為龍、馬、羊、雞、狗，其中屬龍和狗的朋友正財運旺，屬羊的偏財運，屬馬的事業運佳，屬雞的近期更是正能量滿滿的好時機！

▲屬龍和狗的朋友小寒過後正財運較旺，不妨把握機會，或許能在工作上獲得不錯的成果。（示意圖／記者張一中攝）

生肖龍：正財運旺

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屬龍的人在小寒節氣屬於陽土剋陰水，因此在正財方面會比較旺，也就是在工作上面可以有機會好好發揮實力，雖然工作會很忙碌，但能力會被看見，就會有機會升職加薪，所以近期可要好好把握機會，努力展現自己，就會很容易成功。

生肖馬：事業運佳

屬馬的人在小寒節氣屬於陰水剋陽火，在事業運方面很好，在工作上有貴人協助，業績、提案方面的運氣也很不錯。原本就有實力的人可以趁這個時機嶄露頭角，還在學習的人請趕快增強自己的能力，好好把握機會準備大顯身手。

生肖羊：偏財運旺

屬羊的人在小寒節氣屬於陰土剋陰水，偏財運落到你的財庫，建議可以多穿紅色衣物或佩戴紅色的飾品，可以增強偏財運的能量，近期可以試試刮刮樂或彩券的手氣，也許會有意想不到的收入唷！雖然偏財運不錯，但在投資方面還是須多觀察再投入，會比較有獲利的空間。

生肖雞：衣食無缺

屬雞的人在小寒節氣落入食神的宮位，代表著各方面身心靈都很充足。也太幸運了吧！建議可以趁這段時間好好充實自己，想學什麼就去學，讓自己的內在更加富足，也可以為未來的正財運鋪好機會道路。恭喜你近期正能量滿滿！

生肖狗：正財運旺

屬狗的人近期正財方面會比較旺，雖然在工作上得以發揮，為你帶來不錯的收入，你的努力也會有所回報。但除此之外也須注意自己的身體不要太操煩勞累了，事實的休息也是必須的。

除了財運之外，身體健康也是很重要的。由於古代「小寒」是天氣嚴酷的節氣，如果不冷，到了大寒天氣就會極為嚴寒，旺好運建議，小寒在養生方面可以多加注重養腎、保胃。

● 本文獲得旺好運授權。