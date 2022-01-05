羅一鈞曝旅館傳播2途徑！「天花板縫隙空氣」或「同時開門取餐」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市第三家檢疫旅館2人染疫，中央流行疫情指揮中心今（5）證實，兩人皆感染Delta病毒。至於傳染途徑，指揮中心研判，第一是兩人房間相鄰，天花板有縫隙，另一個是兩人曾同時開門取餐。

該旅館新增個案為案16941和案17181，陳時中表示，案17181有同住家人，包括媽媽、太太和三個小孩，另有一位保母會到家裡來照顧小孩，年紀較長的孩子有讀幼稚園，所幸家人採檢都是陰性，他也有到幼兒園接送小孩，該幼兒也停課採檢。

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指揮官陳時中表示，兩人居住時間有重複，現在確定是Delta病毒株，S蛋白序列是相同的，根據定序結果及流病調查，推斷最可能為16941傳給17181，因此案17181也改判本土案例，該旅館也只出不進。

至於兩人的可能傳染途徑，醫療應變組副組長羅一鈞指出，有兩個可能原因，一個是因為他們房間相鄰，檢查發現天花板房間有縫隙，有可能是空氣流通問題，另一個問題是，其中有一名個案表示和隔壁個案同時開門取餐，雖然時間短暫，但也是有傳染的可能性，不過都還需要進一步釐清，目前旅館房間都在進行清消，所有人只出不進。