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社會 社會焦點 保障人權

騎士上人行道散發濃郁氣味　酒測頻斷氣拍吹嘴嗆：我沒錢槍斃我

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局警員在執行巡邏勤務，發現1名機車騎士形跡可疑，還違規行駛在人行道，上前攔查發現身上飄出濃厚酒味，隨即要求男子進行酒測，但男子卻突然將酒測吹嘴拍掉拒測，並嗆聲「我沒錢，槍斃我」，最後警方依法開出拒測罰單。

警方調查，60歲的孫姓男騎士，在元旦當天晚上騎車行經重慶南路，因違規騎上人行道被中正一分局巡邏警員發現，警員當場上前將人攔下，但卻聞到男子身上飄出濃厚的酒味，隨即要求騎士將車子停好後下車接受酒測。

▲▼北市男子違規騎上人行道，被攔查後拒測嗆聲「我沒錢，槍斃我」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市男子違規騎上人行道，被攔查後拒測嗆聲「我沒錢，槍斃我」。（圖／記者邱中岳翻攝）

但孫姓男騎士卻多次吐氣不全，呼氣多次失敗，失敗後警方不厭其煩要求孫姓男騎士再吹一次，沒想到孫卻不斷揮手拒絕，一度還將酒測吹嘴拍落在地上，甚至還不斷的大喊「我沒錢，槍斃我」，情緒相當激動，讓在場警員傻眼。

警方見狀立刻告知孫「如果拒測，可能要吃上18萬元的拒絕酒測罰單」，最後警方也將男子的機車扣留，並將孫姓男子帶回派出所，最後開完罰單之後，也通知孫的家屬將人帶回，孫男除了開罰之外，恐將面臨吊銷駕照以及參加道安講習。

▲▼北市男子違規騎上人行道，被攔查後拒測嗆聲「我沒錢，槍斃我」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子違規騎上人行道，警方攔查聞到酒味要求酒測，男子卻不斷吹氣不全。（圖／記者邱中岳翻攝）

中正第一分局呼籲近期年關將至，尾牙餐敘飲宴頻繁，提醒民眾酒後駕車是嚴重危險行為，飲酒後切勿駕車，可改搭乘大眾交通工具，也可使用手機APP叫車或請店家協助請代駕或計程車，避免危害用路人安全。

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